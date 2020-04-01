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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Güncel

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 910 bini geçerken; can kaybı 46 bin, iyileşenlerin sayısı da 193 bine ulaştı.

01.04.2020 21:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:52
Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 910 bini geçerken; can kaybı 46 bin, iyileşenlerin sayısı da 193 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınında en fazla insanın hayatını kaybettiği İtalya'da bir günde 727 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 13 bin 155'e çıktı. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 110 bin 574'e, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 847'ye yükseldi.

İspanya'daki can kaybı düne göre 864 artarak 9 bin 53'e, vaka sayısı 7 bin 719 artarak 102 bin 136'ya yükseldi. Taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 388 artarak 22 bin 647'ye çıktı.

En fazla Kovid-19 vakası görülen ABD'de ise virüs bulaşan kişi sayısı 200 bini aştı, ülke genelindeki can kaybı da 4 bin 516'ya ulaştı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de yalnızca 36 yeni vaka tespit edilirken virüs bulaşan sayısı 81 bin 554 oldu. Can kaybı ise 7 artarak 3 bin 312'ye yükseldi.

Almanya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 76 bin 544'e çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı 858 oldu.

Fransa'daki can kaybı son 24 saatte 509 artarak 4 bin 32'ye ulaşırken virüs bulaşan kişi sayısı 4 bin 861 artarak 56 bin 989'a çıktı.

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükselirken, vaka sayısı ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 473'e çıktı.

Can kaybı sayısı Belçika'da 828'e, İngiltere'de 2 bin 352'ye, Hollanda'da ise bin 173'e çıktı.

Fransa'da 3,6 milyon kişi işsiz

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle 3,6 milyon kişinin işsiz kaldığı bildirildi.

Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen 337 bin şirketin 3,6 milyon çalışanını işten çıkarttığını açıkladı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, ülkede 10 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin 13 Nisan'a kadar uzatılması kararı aldıklarını duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Haziran-12 Temmuz'da düzenlenmesi planlanan Wimbledon Tenis Turnuvası, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. Dünyanın en eski Grand Slam turnuvası olan Wimbledon'ın, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez iptal edildiği belirtildi.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off'ları dahil, haziranda oynanması planlanan tüm milli maçları, Kovid-19 salgını nedeniyle erteledi.

Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle Avrupa genelinde hayatını kaybeden Türklerin sayısı 108'e yükseldi. Fransa'da 40, Almanya'da 20, Hollanda'da 21, Belçika'da 10, İngiltere ve İsveç'te 6, İsviçre'de 3, Avusturya'da ise 2 Türk vefat etti.

Fransa'da, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırmasını ihlal eden 359 bin kişi para cezasına çarptırıldı.

"Star Wars" (Yıldız Savaşları) film serisi aktörlerinden Andrew Jack, Kovid-19 nedeniyle İngiltere'de hayatını kaybetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki İsmail Mohamed Abdulwahab, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Abdulwahab, "yeni tip koronavirüsün İngiltere'deki en genç kurbanı" oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 nedeniyle dünyanın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

- Cezayir'de 5 binden fazla mahkuma af

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında 5 bin 37 mahkumun affını içeren cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı. Ülkede, salgın nedeniyle eğitime 2 hafta daha ara verildi.

İran'da, Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye yükseldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbaye Ceenbekov, Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev ile Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova'nın görevlerinden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Henüz vaka tespit edilmeyen Türkmenistan'da, bölgeler arası ulaşım ve uluslararası uçak seferleri askıya alındı, sergiler, maçlar ve konserler iptal edildi. Ortaöğretim kurumları için tatil süresi 6 Nisan'a kadar uzatıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nın Kovid-19'la mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen genel karantina hali, 2 hafta daha uzatıldı.

Etiyopya'da ağustosta düzenlenecek genel seçimler, salgın nedeniyle ertelendi.

Avusturya'da "rekor" işsizlik

Avusturya'da salgın nedeniyle 200 bine yakın kişi işsizlik başvurusu yaparken ülkedeki toplam işsiz sayısı 562 bin 522 oldu. Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez işsiz sayısı yarım milyonun üzerine çıktı.

Karadağ'da salgına karşı alınan tedbirler, 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Özbekistan hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle Asya Kalkınma Bankasından (ADB) 1 milyar dolar mali kaynak istedi.

Pakistan hükümeti, salgının yayılmasını önlemek amacıyla devam eden kısıtlamaların 2 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı mücadele kapsamında 22 Mart'ta alınan önlemler, 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Polonya'da, karantinadaki kişileri denetlemek için yeni bir akıllı telefon uygulaması kullanılacak. Yüz tanıma ve konum belirleme özelliğinin bulunacağı uygulamayla karantinadaki kişilerin kimlikleri, nerede oldukları tespit edilecek.

Avusturya ve Almanya gibi yakın ülkelerde günübirlik çalışan Çekya vatandaşlarının, "virüsü ülkeye getirebilecekleri" gerekçesiyle ülkeye giriş-çıkışları yasaklandı.

Umman, El Salvador, Kongo Halk Cumhuriyeti, Senegal ve Botsvana'da ilk Kovid-19 ölümleri gerçekleşti; Burundi'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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