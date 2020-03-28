Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Papa Francis, Güncel

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu.

28.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:50
Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelini etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaşırken, virüs bulaşan kişi sayısı 645 bin, iyileşenlerin sayısı ise 139 bin oldu.

Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 889 kişi daha yaşamını yitirdi. Can kaybı 10 bin 23'e çıkarken, virüs bulaşan kişi sayısı 92 bin 472'ye, iyileşen kişi sayısı ise 12 bin 384'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 832 artışla 5 bin 690'a çıktı. Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 189 artarak 72 bin 248'e yükseldi.

İran'da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 139 artarak 2 bin 517'ye, vaka sayısı ise 3 bin 76 artarak 35 bin 408'e ulaştı. Bu sayı, İran'da bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ABD'deki can kaybı son 24 saatte 410 artarak bin 711'e çıktı. Dünyada vaka sayısında listenin ilk sırasında yer alan ABD'de ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı da bir günde 18 bin 848 artarak 104 bin 860'a yükseldi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise virüs bulaşanların sayısı 81 bin 394, can kaybı ise 3 bin 295 oldu.

Önlemler artıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da daha önce ilan edilen acil durum 19 Nisan'a kadar uzatıldı.

Almanya'da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin, 20 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

Nijerya'daki ilk ölümün ardından birçok kentte uluslarası havalimanları kapatıldı, eyaletler arasında seyahatler durduruldu, toplu ibadetler yasaklandı, bazı okullarda eğitime ara verildi.

Beş dakika içinde kişinin koronavirüs sonucunu veren test kitinin, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) acil kullanım izni aldığı bildirildi.

Kenya'da ilk can kaybının ardından kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi, ülke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı. Ülkedeki eğlence mekanları, sinema salonları, gece kulüpleri ve restoranlar da yeni bir emre kadar kapalı kalacak.

Gana'da, başkent Akra'nın yanı sıra Tema, Obuasi ve Kumasi şehirlerine seyahatler yasaklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

-Trump, 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, salgınla mücadele ve salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Fas'a salgınla mücadele için 450 milyon avro yardımda bulunacak.

Azerbaycan'da ambulans, kurtarma araçları ve kamyonlar hariç tüm araçların şehirler arası hareketi yasaklandı. Bakü'deki metrolar 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Restoran ve kafeler kapatılırken, sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Rusya'da Kovid-19 tedavisi için yöntem geliştirildiği iddia edildi.

Papa Franciscus, salgının sona ermesi için dua etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Kovid-19 salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Vatikan'daki vaka sayısı 6'ya yükselirken, virüs bulaşanlar arasında Papa Franciscus'un olmadığı bildirildi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, salgın nedeniyle duran futbol sezonlarının tamamlanabilmesi için mayıs, haziran ya da haziran sonunda başlatmaları için üç ihtimalleri olduğunu, bu tarihlerde başlayamamaları durumunda bu sezonun kaybedileceğini açıkladı.

Kazakistan'ın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde halkın market, eczane ve zorunlu haller dışında evden çıkması sınırlandı, parklar kapatıldı. Sınırlı faaliyet gösteren toplu taşıma seferleri, 30 Mart'tan itibaren tamamen durdurulacak.

Gürcistan, kalitesiz oldukları gerekçesiyle Çin'den 200 bin hızlı Kovid-19 testi almaktan vazgeçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Katar, Brunei ve Ürdün'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı.

Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:

"İngiltere 17 bin 89/ bin 19, Hollanda 9 bin 762/ 639, Yunanistan bin 61/ 32, Rusya bin 264/ 6, Avusturya 7 bin 995/ 68, Çekya 2 bin 422/ 9, Polonya bin 481/ 17. Kuzey Makedonya 241/ 4, Portekiz 5 bin 170/ 100. Bosna Hersek 262/ 6, Bulgaristan 331/ 6."

Kaynak: AA

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