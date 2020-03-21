Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Wuhan, Güncel

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 12 bin 800'ü geçti.

21.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:30
Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 300 bine yaklaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 12 bin 800'ü geçti.

Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 793 kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi. Ülkede salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı ise 6 bin 557 artarak 53 bin 578'e çıktı. İyileşen sayısı ise 6 bin 72 olarak açıklandı.

Çin'de üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" Kovid-19 vakası tespit edilmezken, salgının başladığı Vuhan'daki Kovid-19 denetim noktaları da kaldırılmaya başlandı. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle dünden bu yana 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kayıplarının sayısı 3 bin 255'e yükseldi. Çin'de bugüne dek virüs bulaşan sayısı 81 bin 8, iyileşenlerin sayısı ise 71 bin 740 oldu.

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 123 artarak bin 556'ya, virüs bulaşanların sayısı ise 966 artarak 20 bin 610'a yükselirken, 7 bin 635 kişi iyileşti.

İspanya'da ise vaka sayısı 4 bin 946 artarak 24 bin 926'ya çıkarken, can kaybı da 324 artarak bin 326 oldu. Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı 804, vaka sayısı ise 8 bin 921 olarak açıklandı.

ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı ise 260'a çıktı. Son 24 saatteki rakamlara bakıldığında ABD'deki vaka sayısı 5 bin 302, ölümler ise 50 kişi arttı.

Bosna Hersek, İsrail, Finlandiya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Paraguay, İzlanda, Mauritius, Singapur ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde virüsten ilk ölümler gerçekleşirken, Papua Yeni Gine, Kabo Verde ve Nijer'de ise ilk Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Önlemler her geçen gün artıyor

İspanya'nın başkenti Madrid'deki bazı büyük oteller hastaneye dönüştürüldü. IFEMA fuar alanına 5 bin 500 yataklı geçici hastane kuruldu. Ambulanslar yetersiz kalınca belediye otobüsleri de koronavirüs hastalarını taşımaya başladı.

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, OHAL tedbirlerini ihlalden son 6 günde 315 kişinin gözaltına alındığını, 30 binden fazla ceza kesildiğini açıkladı.

İran'daki hastaneler de yetersiz kalınca fuar alanları ve spor salonları geçici olarak hastaneye dönüştürülmeye başlandı. Başkent Tahran'daki en büyük alışveriş merkezi İranmall'ın fuar alanı da koronavirüs hastaları için tam teçhizatlı bir hastane gibi hizmet verecek.

Virüsten en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da alınan yeni tedbirler kapsamında ülke genelindeki tüm park ve bahçeler halkın erişimine kapatıldı, tüm açık hava etkinlikleri yasaklandı.

Halkın ikinci ya da yazlık evlerine yapacağı seyahatler de yasaklanırken, demir yolu ve göl kenarlarında yiyecek-içecek satan büfeler kapatıldı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın, salgın nedeniyle 25 Mart-13 Nisan'da tamamen karantinaya gireceği açıklandı.

Ürdün'de ise önlemler kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Ülkedeki tüm iş yerleri de yarından itibaren kapatılacak.

Avrupa'da vakalar da ölümler de arttı

Hollanda'da virüs bulaşanların sayısı son 24 saatte 637 artarak 3 bin 631'e, can kaybı ise 30 artarak 136'ya yükseldi. Hollanda'da farklı hastalıkları da bulunan 3 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybetti.

İsviçre'de de son 24 saatte virüs bulaşanların sayısı bin 273 artarak 6 bin 113'e çıktı. Vaka sayılarında bir günde en fazla artışın yaşandığı ülkede, can kaybı da 58 oldu.

İngiltere'deki can kaybı da 53 artarak 233'e çıktı.

Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 2 bin 814'e yükselirken, ölü sayısı 8'e çıktı. Ayrıca Çin'den yaklaşık 130 ton tıbbi malzeme getirilmesine başlandı.

Vaka sayısının 163'e yükseldiği Bulgaristan'da Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 13 Mart'ta ilan edilen OHAL durumunun daha da uzatılacağını söyledi. Bulgaristan'da ayrıca ilk kez bir dava duruşması internet üzerinde yapıldı.

Bugün ilk ölüm vakasının yaşandığı Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. 65 yaş üstündekilerin ise gün içinde de dışarı çıkması yasaklandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da forma giyen Çinli futbolcu Wu Lei'nin yanı sıra İngiltere 3. Lig ekiplerinden Portsmouth'ta forma giyen 3 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.

Önceki günden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sırbistan'da, ülke genelindeki tüm kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Mısır'da camilerde namaza ve kiliselerde ayine 2 hafta ara verildi

Mısır genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere 2 hafta ara verildi. Ülke genelindeki tüm müze ve ören yerleri de 23-31 Mart'ta kapatılacak.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uluslararası uçuşlarını 1 hafta durdurdu.

Burkina Faso'da kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Gambiya'daki bir otelde karantinaya alınan 14 kişi kaçtı.

Tunus'ta gelecek pazardan itibaren 4 Nisan'a kadar ülke genelinde karantina ilan edildi.

Sudan'da tüm dini törenler, gösteri ve yürüyüşler, düğünler, sinema ve tiyatro organizasyonları iptal edildi.

Rusya'da yaklaşık 36 bin 500 kişi gözetim altında tutuluyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 36 bin 500 kişinin gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Gürcistan'da 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi. Ülke genelindeki market, benzin istasyonu, postane ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkan insan sayısı da azaldı. Ülkede, tüm devlet kurumları ve bankalar vatandaşlara online hizmet sunmaya başladı.

Azerbaycan'da, bazı devlet kurumlarının çalışanları 29 Mart'tan itibaren 1 ay izne çıkarılacak. Sağlık kurumu çalışanları ile kolluk kuvvetleri mensupları kararın dışında tutuldu.

Özbekistan'da, eğlence merkezleri, gece kulüpleri, kafe, bilardo ve bilgisayar oyun salonlarının faaliyetleri askıya alındı, düğünler iptal edildi. Ülke genelinde 100'den fazla camide Kur'an-ı Kerim hatim edilerek, salgının ortadan kalkması için dua edildi.

Kırgızistan'da Milli Güvenlik Konseyi toplantısında ülkede OHAL ilan edilmesi için tavsiye kararı alındı. 12 Nisan'da yapılacak yerel seçimler ertelendi.

Kaynak: AA

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