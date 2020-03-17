Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Yunanistan, Futbol, Güncel

Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konanların sayısı 200 bine yaklaşırken, ülkeler de salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler almaya devam ediyor.

17.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:48
Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konanların sayısı 200 bine yaklaşırken, ülkeler de salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde son 24 saatte yalnızca 1 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise 21 yeni vaka olduğu açıklanırken, 13 kişinin de virüsten hayatını kaybettiği belirtildi. Çin'de virüs bulaşan kişi sayısı 80 bin 881'e, can kaybı ise 3 bin 226'ya çıktı.

Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen İtalya'da ise son 24 saat içinde 345 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya'da can kaybı 2 bin 503'e çıkarken, virüs tanısı konanların sayısı ise 31 bin 506 oldu.

İspanya'da virüs bulaşanların sayısı 11 bini aştı, can kaybı ise 500'e çıktı.

Kovid-19 tüm Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor

Berlin Eyaleti Sağlık Bakanı Dilek Kalaycı, yaptığı açıklamada, Alman ordusu ve diğer ortakların iş birliğiyle bin yatağa kadar kapasitesi olan bir Kovid-19 hastanesi kurulmasına ilişkin önerisinin kabul edildiğini söyledi.

Almanya'daki Hristiyan Demokrat Birlik Partisinde (CDU) genel başkanlık koltuğu için aday olan Friedrich Merz (64) koronavirüse yakalandı.

Fransa'da salgın nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'ta yeni tip koronavirüs tespit edildi. Kabinedeki diğer bakanların da test yaptırdıkları ve sonuçlar çıkana dek karantinada tutuldukları bildirildi.

Yunanistan'da eczane, fırın, market ve yakıt istasyonları dışında tüm dükkanların yarından itibaren kapatılması kararlaştırıldı.

Alman otomobil devi Volkswagen, cuma gününden itibaren üretimi durdurma kararı aldı.

Fransa'da Kovid-19 tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, ülkede OHAL ilan edileceğini açıkladı.

Kuzey Makedonya'daki tüm sınır kapıları transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığının izni olanlar dışında herkese kapatıldı, 12 Nisan'da yapılması planlanan genel seçim ertelendi. Ülkedeki tüm camilerde cemaatle namaz kılınması durduruldu.

Bosna Hersek'te de camilerde cemaatle vakit namazlarının kılınması durduruldu.

Virüs tespit edilen kişi sayısının bin 332'ye çıktığı Avusturya'da ise BM'nin Viyana Ofisi'ndeki bir temizlik görevlisine de virüs bulaştığı bildirildi.

İsviçre'de virüs bulaşanların sayısı 2 bin 650'ye, ölenlerin sayısı ise 21'e yükselirken, Hollanda'da virüs tanısı konan kişi sayısı 389'u sağlık çalışanları olmak üzere bin 705 oldu. Hollanda'daki can kaybı ise 19 artarak 43'e çıktı.

Yunanistan ve Finlandiya da sınırlarını kapatacak

Finlandiya hükümeti, mevcut OHAL yasasını yürürlüğe sokacak iki kararname yayınladı. Bu kapsamda eğitime 13 Nisan'a kadar ara verildi, ilaç satışlarına kısıtlama getirildi.

Finlandiya, yarın gece yarısından itibaren sınırlarını da kapatacak ve yabancıların (oturma izni olanlar hariç) ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca, ülkede 10 kişiden fazla kişinin bir araya geldiği etkinlikler de yasaklanırken, emekli polislerin ve polis okulu öğrencilerinin de göreve çağrılabileceği bildirildi.

Yunanistan da koronavirüs salgını nedeniyle Schengen dışındaki ülkelere sınırlarını kapatma kararı aldı. Ülkeye giriş yasağının yarın saat 06.00 itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

Cezayir ve Katar'da da cemaatle namaz kılınmasına ara verildi.

Tunus'ta virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ticari ve tahliye amaçlı olanlar dışında kara ve deniz sınırlarının kapatılması, semt pazarları ve kutlama alanları gibi yerlerde toplanılmasının yasaklanması ve tüm gösteri, etkinlik ve spor turnuvalarının ertelenmesi kararı alındı.

Katar'da ise koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması ve cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi kararlaştırıldı.

Cezayir'de de tedbirler kapsamında camiler kapatılarak, cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verildi.

Ürdün'de ise kamu ve özel sektörde çalışmalar askıya alınarak, halkın zorunlu olmadıkça evden çıkması, şehirlerarası yolculukla ve 10 kişiden fazla kişinin bir arada toplanması yasaklandı. Gazete basımına da ara verilen ülkede, toplu taşıma araçlarının hizmeti de durduruldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de salgına karşı alınan önlemler kapsamında tüm ibadethaneler 4 hafta süreyle kapatıldı.

ABD'de ön seçim ertelendi

ABD'de yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 4 bin 661'e, can kaybı ise 85'e yükselirken, Demokrat Partinin 2020 Başkanlık Seçimlerindeki adayını belirlemek üzere Ohio'da yapacağı ön seçim de salgının yarattığı endişe nedeniyle ertelendi.

Hong Kong, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün karantinaya alacak.

Henüz Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Kırgızistan ise salgın nedeniyle yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

İran'da Ayetullah Hamaney fetva yayımladı

İran'da toplam can kaybı 988'e, virüs bulaşanların sayısı ise 16 bin 169'e ulaştı. Ülkede alınan önlemleri uygulamayanlar ve hastalığını gizleyenler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

İran'da ayrıca, önlemler kapsamında meclis oturumu da internet üzerinden gerçekleştirildi. Ayetullah Ali Hamaney, tedbirler kapsamında zorunlu haller dışındaki seyahatlerin caiz olmadığına dair fetva yayımladı.

Brezilya ve Malezya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm vakaları gerçekleşti.

Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün tatil ilan edildi.

Güney Kore'de okulların açılması üçüncü kez ertelendi. Okulların açılacağı tarih 6 Nisan olarak açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde dün başlatılan sokağa çıkma yasağı 7 gün daha uzatıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da karantina ilan edildi. Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetleri askıya alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok ve çevre bölgelerinde, eğitime yarından itibaren iki hafta ara verilecek, ayrıca barlar, sinema ve spor salonları gibi toplanma yerleri kapatılacak.

Macaristan'da ligler askıya alındı, Rusya'da 10 Nisan'a kadar ertelendi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bir yıl erteleme kararı aldı.

Elmas Lig'in (Diamond League) ilk üç yarışı da askıya alındı.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima da, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tüm organizasyonları erteledi.

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ) ligleri askıya aldı.

Rusya Birinci Futbol Ligi maçlarının 10 Nisan'a kadar ertelendiği açıklandı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2020 Kupa Amerika'nın bir yıl ertelendiğini duyurdu.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros) 4 ay ertelendi.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısını 194 bin 584 olarak güncelledi. Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle 7 bin 894 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 80 kişi iyileşti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

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