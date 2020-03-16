Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 180 bine yaklaşırken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan kişilerin sayısı 180 bine yaklaşırken, ülkeler salgının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Çin ana karasında Kovid-19 salgınında ölü sayısının 3 bin 213'e, vaka sayısının da 80 bin 880'e ulaştığı belirtildi. Ülkede salgının ilk ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi.

Koronavirüsün Avrupa'daki "merkez üssü" haline gelen İtalya'da, Başbakan Giuseppe Conte, Kovid-19 nedeniyle riskli haftalara girdiklerini ve krizde henüz zirve noktasını görmediklerini söyledi.

İtalya'da hükümet, salgın nedeniyle ülke ekonomisini desteklemek için 25 milyar avroluk acil destek paketini de onayladı.

İtalya'da bugün salgında ölenlerin sayısı 349 kişi artarak 2 bin 158'e yükselirken, vaka sayısı 27 bin 980'e ulaştı.

ABD'de geliştirilen aşı test edilecek

İspanya Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 nedeniyle 329 kişinin hayatını kaybettiğini ve 9 bin 191 vakanın tespit edildiğini açıkladı. Ülkedeki Seat firması 14 bin 800, Burger King de 14 bin işçi çıkarma kararı aldı. İspanya'daki diğer büyük firmalarda koronavirüs salgının getirdiği belirsizlikten dolayı benzer kararlar alacaklarını duyurdu.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 4 bin 108'e ve ölü sayısının ise 71'e yükseldiği bildirildi. Ülkenin birçok eyaletinde restoranlara yeni düzenlemeler getirilirken, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı.

ABD'de geliştirilen koronavirüs aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.

İran'da meclis üyesi hayatını kaybetti

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, Kovid-19 nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti. Ülkedeki Kovid-19 önlemleri kapsamında, Kum kentindeki Fatıma-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi ile Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi ziyaretlere kapatıldı.

Öte yandan, salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 853'e, vaka sayısı da 14 bin 991'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus de tüm ülkelere "şüpheli her vaka için Kovid-19 testi yapılması" çağrısında bulundu.

AB'den tedbir açıklamaları

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getirecek bir düzenleme hazırladıklarını duyurdu.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın da Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Bazı AB ülkelerinde bugün kaydedilen vaka ve ölüm sayıları ile alınan tedbirler ise şöyle:

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 127'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 5 bin 423'e ulaştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki valiliklerde yabancıların oturum izinlerine ilişkin tüm işlemlerin durdurulduğunu, bu nedenle süresi biten oturum belgelerinin 3 ay uzatıldığını açıkladı.

Fransız hava yolu şirketi Air France hafta sonuna kadar uçuşların yüzde 70 ila 90'ının iptal edileceğini belirtirken, Paris Belediyesi, salgın nedeniyle insanların toplanmasını engellemek için şehirdeki park ve bahçelerin yarına kadar kapatılacağını duyurdu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, son günlerde virüse yakalanan kişilerle temas kurduğu için tedbir amacıyla kendi karantinaya aldığını açıklarken, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu, Fransa'daki tüm fabrikalarını 2 ay boyunca kapatacağını belirtti.

Alibaba'dan Belçika'ya 500 bin maske bağışı

İngiltere'de de vaka sayısı 171 artarak 1543'e, 35 olan ölü sayısı da 18 artarak 53'e çıktı.

İsveç Halk Sağlık Dairesi, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının 3 artarak 6'ya, virüs taşıyanların sayısının da 1040'a yükseldiğini belirtti.

Hollanda'da vaka sayısı 278 artarak 1413 oldu. Ölü sayısı ise 20'den 24'e çıktı.

Yunanistan'da vaka sayısı 352'ye yükselirken, 4 olan ölü sayısında artış yaşanmadı.

Ölü sayısı 5 olan Belçika'da vaka sayısı 172 artarak 1058'e ulaştı. Belçika'da tüm oyun alanları ve parklar geçici süreyle kapatıldı. Çinli online alışveriş platformu Alibaba, Belçika'ya 500 bin maske bağışı yaptı.

Çekya'da toplu taşımada maske zorunluluğu

Almanya'da vaka sayısı 6 bin 924'e çıkarken, 16 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Almanya'da süpermarketler ve bazı mağazalar haricindeki tüm iş yerlerinin salgın nedeniyle kapatılması kararı alındı.

Bavyera eyaletinde de salgın nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriete Reker'in Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, aynı zamanda Köln Korona Kriz Komisyonu Başkanı olan Reker'in virüs testi pozitif çıkan birisiyle temas kurduğu için sağlık komisyonu tavsiyesiyle evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Belediye Başkanı Reker'in kendini iyi hissettiği ve evden çalıştığı kaydedildi.

Vaka sayısının 39 olduğu Macaristan, salgın nedeniyle sadece kendi ülke vatandaşlarının girişine izin vereceğini açıkladı.

Finlandiya hükümeti bütün ilk ve orta dereceli okul ve üniversitelerin salgın yüzünden 13 Nisan'a kadar kapatıldığını açıkladı. Vaka sayısının 278 olduğu ülkede 10'dan fazla kişinin biraya gelmesi yasaklandı.

Avusturya'da vaka sayısı bin 16'ya yükselirken, virüs nedeniyle 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkeden çıkışlar ciddi oranda kısıtlanırken, mahkum ziyaretleri de iptal edildi.

Avusturya Hava Yolları (AUA), 19 Mart itibarıyla 28 Mart'a kadar tüm uçuşların durdurulacağını duyurdu. Ayrıca özel havayolu şirketi Laudamotion'un da gelecek hafta uçuşlarını askıya alacağını açıklandı.

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ölü sayısının artmadığını ancak virüs bulaşanların sayısının 156'ya yükseldiğini belirtti. Uçak seferlerinin durdurulduğu ve yük taşımacılığının sınırlandığı ülkede posta servisinin yurt dışına mektup ve paket kabul etmeyeceği de aktarıldı.

Çekya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 298'e çıktığını duyurdu. Ülkede yarından itibaren toplu taşıma kullanacakların maske takması zorunlu hale gelirken, maske bulamayanların atkı ve benzeri kumaşlarla ağız ve burunlarını örtmeleri istendi.

Vaka sayısı Slovakya'da 72'ye, Macaristan'da da 39'a yükseldi.

Türkiye'de vaka sayısı 18'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Koca, yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşların durdurulacağını kaydetti.

İstanbul Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın nedeniyle cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerektiğini duyurdu.

Dünya genelinde vaka sayıları artıyor

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı Kuveyt'te 123'e, Ürdün'de 15'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 250'ye ulaştığını bildirirken, Kovid-19 testi yapılan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Özbekistan'da 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Rusya'da tanı konan kişi sayısı son 24 saatte 30 kişi artarak, 93'e çıktı.

Katar'da vaka sayısı 439'a yükselirken, Güney Kore'de bu sayı 8 bin 236'ya ulaştı.

Tedbirler bugün de devam etti

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, Bangladeş'te eğitime ara verildi.

Güney Amerika ülkeleri Venezuela'da salgın nedeniyle başkent Caracas ile 6 eyalet karantina bölgesi ilan edilirken, Kolombiya'da, kendi vatandaşları ve oturum iznine sahip yabancılar dışındakilerin ülkeye girişleri durduruldu.

Vaka sayısının 71'e ulaştığı Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi.

Güney Amerika ülkesi Ekvador virüsün yayılmasını engellemek için seyahat ve ticari faaliyetlerini kısıtlama kararı aldı. Bolivya da 18 Mart'tan itibaren AB ülkeleri ile İngiltere, İrlanda ve İran'dan gelenlere kapılarını kapatacağını bildirdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de vaka sayısı 75'ten 155'e yükseldi. Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 18 Mart'tan itibaren hava, kara ve deniz sınırlarının yabancı yolculara kapatılacağını, kargo ve ticari taşımacılığın devam edeceğini açıkladı.

Malezya İslami Kalkınma Birimi, ülke genelindeki bütün cami ve mescitlerin bugünden itibaren 10 günlüğüne kapatılması tavsiyesinde bulundu.

Irak'ın Kerkük şehrinde salgın nedeniyle tüm lokantalar kapatılırken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sırbistan Futbol Federasyonu, vaka sayısının 57'ye yükseldiği ülkede tüm futbol müsabakalarının askıya aldığını açıklandı.

24 vakanın bulunduğu Bosna Hersek'teki iki entiteden biri Bosna Hersek Federasyonu afet durumu ilan ederken, Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise olağanüstü hal ilan edildi.

Vaka bulunmayan Karadağ'daki camilerde cuma ve vakit namazlarının kılınmaması kararı alınırken, Kosova'da virüs bulaşanların sayısı 15'e yükseldi.

Fas hükümeti, Kovid-19 görülen kişi sayısının 29'a yükseldiğini, salgın nedeniyle restoran ve sinemaların yanı sıra spor ve eğlence mekanlarının da kapatılması kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Misrata Havaalanındaki uçuşları durdurdu.

Filipinler'de yaklaşık 57 milyon kişinin yaşadığı Luzon Adası'nda da "yaygın karantina" kurallarının uygulanacağı belirtildi.

Mısır hükümeti de ülkedeki bütün havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

İlk ölüm ile ilk vakalar bugün de yaşandı

Guatemala, Bahreyn ve Portekiz'de bugün Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı.

Somali, Liberya ve Grönland'de ilk vakalar tespit edildi.

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları 2 Nisan'a kadar askıya alındı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs vaka sayısını 179 bin 22 olarak güncelledi.

Siteye göre, Kovid-19 nedeniyle toplam 7 bin 67 kişi öldü, 78 bin 285 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA