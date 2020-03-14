Yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor
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Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum, Güncel

Yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Çorum, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

14.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:32
Yeni tip koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Çorum, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler hakkında bilgi verdi.


Kamu ve sivil toplum kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aşgın, "Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve belediye hizmet binamızın tamamını dezenfekte ettik. Ayrıca Halk Ekmek Fabrikası ve satış noktalarındaki dezenfekte çalışmalarını tamamladık. Özveriyle çalışan arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşgın, ayrıca, kentteki tüm çöp konteynerlerini yıkayıp dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını, kapalı otobüs durakları ile tesis girişlerine dezenfektan cihazı monte ettiklerini aktardı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü de Cumhurbaşkanlığınca alınan tedbir kararları doğrultusunda 10-12 Nisan'da yapılması planlanan "Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu"nun ertelendiğini, 17 Mart'ta yapılması planlanan 14'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüsünün açılış töreninin de iptal edildiğini duyurdu.

Öte yandan Çorum'un tüm ilçelerinde de koronavirüse karşı belediyelerce dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.


Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, ilçedeki cami ve okul binalarında çalışmaların sürdüğünü aktararak, vatandaşlardan sosyal medyada yayılan, paniğe neden olabilecek bilgilere itibar etmemesini istedi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu ise halkın yoğun kullandığı noktalar öncelikli olmak üzere ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığını kaydetti.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı da bina girişine dezenfektan cihazı yerleştirdi.

Vatandaşların cihazla dezenfekte olduktan sonra binaya girişine izin veriliyor.

Amasya

Amasya'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.


Belediye ekipleri, camiler, otobüs durakları, çocuk durakları ve otogarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, halkın sağlığı için gereken tüm önlemlerin alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm camilerimizde dezenfekte çalışması yapıldı. Camilerimizin yanında ekiplerimiz, halkımızın yoğun olarak kullandıkları bölgelerde de dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın tedbir olarak uyarıları dikkate almalarını ve korunmak için neler yapılması gerektiği konusundaki bilgilendirme yazılarını mutlaka okumalarını, resmi kaynaklar dışındaki asılsız bilgilere itibar etmemelerini istiyoruz."

Kastamonu

Kastamonu'da belediye ekipleri, toplu taşıma araçları ile otogarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Tosya ilçesinde toplu taşıma araçları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Askerlik Şubesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Taşköprü Belediyesinden yapılan açıklamada ise belediye hizmet binaları, toplu taşıma araçları, Belediye Otobüs Terminali, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Özel İdare Binası, İlçe Gençlik ve Spor Kapalı Yüzme Havuzu bahçesi ve spor yapılan alanların ekipler tarafından dezenfekte edildiği bildirildi.

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı da dezenfektanlarla temizlendi.

Tokat

Tokat Valiliğinden, Çin'de ortaya çıkarak diğer ülkelere yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle kentte gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bu süreçte Tokat'ta sosyal medya aracılığıyla asılsız paylaşımlar yapılarak halkı paniğe sevk etmeye yönelik girişimler de bulunduğu aktarıldı.

İl genelinde bugüne kadar pozitif vaka görülmediği vurgulanan açıklamada, yetkili makamların açıklaması olmayan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğine işaret edildi.

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Kaynak: AA

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Manşet

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