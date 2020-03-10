Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar... - Haber
Ankara, İran, Güncel

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.

10.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:24
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...

Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı Haber
Virüsten 463 kişinin öldüğü ülkenin tamamı karantina altına alındı
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Mustafa Şentop Charles Michel Süleyman Soylu
Magazin Sadi Konuk Sinan Akçıl Muhterem Nur Demet Akalın
Spor Podolski Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:45:09. #1.14#