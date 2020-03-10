Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.
10.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:24
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi
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Kaynak: AA