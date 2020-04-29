Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek... Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 49 bine ulaşırken, can kaybı 60 bin 640, iyileşen sayısı 144 bin 400 oldu.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 682'ye, vaka sayısı ise 203 bin 591'e yükselirken, hastalığı atlatan sayısı 71 bin 252 olarak açıklandı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin toplam sayısı, huzurevlerindeki can kayıplarının da eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 165 bin 221'e çıktı.

İspanya'da ise can kaybı 24 bin 275'e, vaka sayısı 212 bin 917'ye, iyileşenlerin sayısı ise 108 bin 947'ye yükseldi.

Fransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 87'ye çıkarken, vaka sayısı 198 bin 215 oldu. İyileşen sayısı ise 45 bin 228 olarak açıklandı.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 501, Almanya'da 6 bin 367, İran'da 5 bin 957, Brezilya'da 5 bin 158, Hollanda'da 4 bin 711, Kanada'da 2 bin 984, İsveç'te 2 bin 462, İsviçre'de 1716, Meksika'da 1569, İrlanda'da 1159 ve Hindistan'da 1008 oldu.

Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakaları gerçekleşti.

Sırbistan'da voleybol ligleri iptal edildi

Sırbistan'da voleybol ligleri iptal edilirken, ilk sırada bulunan takımlar şampiyon ilan edildi.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları, sefer iptallerini 1 Haziran'a kadar uzattı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehir içi tramvay ve otobüs seferleri yeniden başladı.

Slovenya'da kütüphane, müze ve sanat galerileri yeniden ziyarete açıldı.

Çekya'da acil durum 17 Mayıs'a kadar uzatıldı.

AB, salgın nedeniyle Batı Balkan ülkelerine yaklaşık 3,3 milyar avroluk mali destek verileceğini duyurdu.

Filipinler'de vakaların yüzde 19'u sağlık çalışanı

Filipinler'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 19'unun sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, çalışan sayısını yaklaşık yüzde 10 azaltacağını duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Kovid-19 nedeniyle tarihinde ilk defa evden haber yayını yaptı.

Kazakistan'da OHAL, 11 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Özbek Hava Yolları, uçak seferlerinin 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA