Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
09.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:02

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 278 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 1,4 milyona ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları 278 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 1,4 milyona ulaştı.

Salgının merkez üssü ABD'deki can kaybı sayısı 80 bine yaklaşırken, vaka sayısı 1 milyon 335 bine çıktı. Ülkede hastalığı atlatan kişi sayısı ise 224 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın yaklaşık 2 aydır uzaktan çalışan asistanına Kovid-19 tanısı konuldu. Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner'ın dün yapılan Kovid-19 testlerinin negatif olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkanı Adam Silver, salgın nedeniyle ertelenen sezonun iki şehirde oynanacak maçlarla tamamlanabileceğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Kovid-19 teşhisi için evde yapılabilen bir teste onay verdi.

Avrupa'da salgından en fazla etkilenen İngiltere'de ise hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587'ye, vaka sayısı 215 bin 260'a yükseldi.

İtalya'daki can kaybı 30 bin 395'e çıkarken, virüs bulaşanların sayısı da 218 bin 268 oldu. Ülkede 103 bin 31 kişi hastalığı atlattı.

İspanya ve Fransa'daki günlük ölümlerde marttan beri en düşük rakamlar

İspanya'daki can kaybı 179 artarak 26 bin 478'e çıkarken, bu rakam 19 Mart'tan bu yana "günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış" oldu. Ülkedeki toplam vaka sayısı 223 bin 578'e, iyileşenlerin sayısı da 133 bin 952'ye yükseldi.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 80 artarak 26 bin 310'a, vaka sayısı da 210 bin 519'a ulaştı. İyileşen kişi sayısı ise 56 bin 38 oldu. Günlük ölü sayısında 18 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi.

Can kayıpları Brezilya'da 10 bin 100, Belçika'da 8 bin 581, Almanya'da 7 bin 532, İran'da 6 bin 589, Hollanda'da ise 5 bin 422 oldu.

Almanya'da Kovid-19 tedbirleri protesto edildi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler protesto edildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de Kovid-19 vakalarının artması üzerine gece kulüpleri ve barlar kapatıldı.

Afganistan'ın çoğu kentinde uygulanan sokağa çıkma yasağı, Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek.

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında camilerde yeniden toplu ibadet yapılmaya başlandı.

Arjantin'de salgın nedeniyle 20 Mart'ta ilan edilen ve 3 kez uzatılan karantina, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kanadalı bir grup bilim insanı, Kovid-19'a karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesi ile farklı bir tedavi metodu geliştirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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