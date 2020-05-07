Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
07.05.2020 22:04 | Son Güncelleme: 07.05.2020 22:04

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 270 bine yaklaşırken, hastalığı atlatanların sayısı 1 milyon 330 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 270 bine yaklaşırken, hastalığı atlatanların sayısı 1 milyon 330 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 1 milyon 278 bine ulaştı, can kaybı 76 bin 101 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 215 bine yaklaştı.

ABD'de gözaltı merkezinde ilk kez bir göçmen Kovid-19 ile bağlantılı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirirken, ülke genelinde yayılan salgınının ana çıkış noktasının New York olduğunun tespit edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverlerinden birisinin Kovid-19'a yakalandığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 nedeniyle hastanelerde tedavi edilen kişilerin askere alma sürecinde elenmesi kararı aldı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 615'e ulaşırken, vaka sayısı ise 206 bin 715 oldu.

İngiltere'nin resmi istatistik kuruluşu, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde, siyahilerin beyazlardan 4 kat daha fazla hayatını kaybetme riski taşıdığını bildirdi.

Türkiye'de bir aydır uygulanan immün plazma tedavisi, İngiltere'de denenmeye başlandı.

Fransa'da tedbirler 11 Mayıs'ta gevşetilecek

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerinin sayısı ise 29 bin 958'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı 215 bin 858, iyileşen sayısı ise 96 bin 276 olarak açıklandı.

İspanya'da ise can kaybı 26 bin 70'e, toplam vaka sayısı da 256 bin 855'e yükseldi. Hastalığı atlatanların sayısı da 163 bin 919 oldu.

4 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme sürecinin başlatıldığı İspanya'da, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "1. seviye" olarak adlandırılan ikinci aşamaya geçilmesi öngörülüyor.

İspanya'da diktatör Francisco Franco döneminin (1936-1975), "Küçük Billy" lakaplı işkenceci polisi Antonio Gonzalez Pacheco, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 25 bin 987'ye yükselirken, vaka sayısı 174 bin 791, iyileşen sayısı ise 55 bin 27 olarak açıklandı.

Fransa'da salgın nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesinin ilk adımı 11 Mayıs'ta atılacak.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da eğitime yeniden başlandı

Can kaybı Belçika'da 8 bin 415, Brezilya'da 8 bin 605, Almanya'da 7 bin 322, İran'da 6 bin 486, Hollanda'da 5 bin 288, Kanada'da 4 bin 280, İsveç'te 3 bin 40, Meksika'da 2 bin 704, İsviçre'de 1810, Hindistan'da 1787, Rusya'da 1625, Portekiz'de ise 1105 oldu.

Çin'de, salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde orta dereceli okullarda yüz yüze eğitim kısmi olarak yeniden başladı.

Birleşmiş Milletler (BM), salgınının, dünyanın en yoksul ülkelerinde 3 ila 6 aya kadar zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini bildirerek milyonlarca kişinin salgından korunması için 6,7 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Almanya'da sanayi üretimi yüzde 9,2 gerileyerek 1991'den bu yana puan bazında en büyük düşüşü gösterdi.

Rusya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 12,2 değerine geriledi ve 19 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda toplam 61 personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yunanistan'daki sanatçılardan Kovid-19 protestosu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, salgın tedbirleri nedeniyle mesleklerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten sanatçılar, protesto gösterisi düzenledi.

Finlandiya'da Sağlık Bakanı Aino-Kaisa Pekonen ile Çalışma Bakanı Tuula Haatainen, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

Karadağ'da hastanelerde Kovid-19 vakası kalmadı.

Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Sırbistan'da 15 Mart'tan beri uygulanan olağanüstü halin (OHAL) dün gece kaldırılmasının ardından, bugünden itibaren sokağa çıkma yasağı da kalkmış oldu.

Güney Kore'den ikinci dalga uyarısı

Brezilya'da Sağlık Bakanı Nelson Teich, göreve geldiğinden bu yana ilk kez, salgının yayılmasına engel olmak için ülkenin bazı yerlerinde sokağa çıkma yasağının gerekli olabileceğini belirtti.

Irak, İran'la arasındaki Zurbatiyah Sınır Kapısı'nı haftada iki gün ticari geçişlere açma kararı aldı.

Kenya ve Uganda, salgınla mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonundan (IMF) borç alacak.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'in geçici başkenti Aden'deki Kovid-19 tedavi merkezinin yönetimini teslim aldığını duyurdu.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi, salgınının ikinci dalgası için tüm dünyanın hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Ülkede okulların 13 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağının duyurulmasının ardından, çocuklarının sağlığından endişe eden veliler imza kampanyaları başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak...
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
ABD'de yasağa uymayarak salonunu açan kuaför, mahkemede özür dilemeyi reddedince hapis cezası aldı
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Serdar Ortaç Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Can Bartu Lionel Messi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 23:37:17. #1.14#
title