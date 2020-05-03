Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
03.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 22:02

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 250 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 145 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle can kaybı 250 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 145 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 175 bini aşarken, can kaybı 68 bin 173, iyileşen sayısı ise 177 bin 705 oldu.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 884'e, virüs bulaşanların sayısı 210 bin 717'ye, iyileşenlerin sayısı 81 bin 654'e yükseldi.

Salgının Avrupa'da en çok etkilediği İtalya, yarın "virüsle yaşayacağı dönem" olarak tanımladığı 2. aşamaya geçiyor. "Virüsle yaşanacak dönem" olarak tanımlanan aşamada ilk olarak inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörleri işbaşı yapacak. Buna göre, ülkede 4,4 milyon çalışanın yarın işine dönmesi bekleniyor.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 28 bin 446'ya, vaka sayısı ise 186 bin 599'a çıktı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındığı sırada ölme ihtimaline karşın hükümetin acil eylem planları yaptığını ve doktorların da bir an olası bir ölümü nasıl duyuracaklarını düşünmeye başladığını açıkladı.

İspanya'daki can kaybı 25 bin 264'e, vaka sayısı ise 247 bin 122'ye yükselirken, iyileşenlerin sayısı 148 bin 558 oldu.

Ülkede, yarından itibaren iş hayatı ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" süreci başlıyor.

Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 895'e ulaşırken, vaka sayısı da 168 bin 693 olarak açıklandı.

İsrail'de halk kısıtlamaları protesto etti

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise son 24 saatte ölüm görülmedi. Ülkede salgının yavaşlamasıyla yeniden ziyarete açılan turistik yerlere ziyaretçiler akın etti.

İran'da, koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde yarından itibaren camiler ibadete açılacak. İsfahan kentinde ise kapatılan otellerin yarın açılacağı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen nüfusunun yarısının koronavirüsten etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Burundi'de salgına rağmen iktidar partisi, hiçbir hijyen ve sosyal mesafe önlemi almadan, on binlerce kişinin katıldığı seçim mitingi düzenledi.

Binlerce İsrailli, Kudüs, Tel Aviv, Bir'us Seb'a ve Kefr Kasım kentlerinde Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Dünya genelinde tedbirler kaldırılıyor

Hindistan'da silahlı kuvvetler, başkent Yeni Delhi, Mumbai, Laknov, Goa, Çennai gibi şehirlerde salgınla ön safta mücadele eden sağlık görevlileri için gösteri uçuşu düzenledi.

Bulgaristan'da, lokantaların teras ve bahçe bölümlerinin yanı sıra stadyumların koşu pistleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve diğer bazı spor tesisleri yeniden hizmete açılacak.

Güney Kore'de kapalı tutulan kamu tesisleri yeniden açılacak. Müze, park ve spor merkezi gibi tesislerin 6 Mayıs itibarıyla açılacağı, öğrencilerin okullara geri dönüşlerinin ise kademeli şekilde olacağı bildirildi.

Yunanistan'da yarından itibaren kilise ve camilerde bireysel ibadetlere izin verileceği bildirilirken, berber, kuaför ve çiçekçiler gibi bazı dükkanlar açılacak, liselerde derslere başlanacak.

Mısır makamları, Kovid-19 nedeniyle kapatılan camilerde ramazanın son 10 gününde cemaatsiz teravih namazı kılınabileceğini duyurdu.

Irak'ın Kerkük kentinde, salgın nedeniyle son iki ayda ikinci kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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