Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
01.05.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:36

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bine çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 1 milyon 70 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bine çıkarken, hastalığı atlatanların sayısı da 1 milyon 70 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 113 bine çıktı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 65 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 158 bin kişi iyileşti.

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 28 bin 236'ya, vaka sayısı ise 207 bin 428'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 78 bin 249 oldu.

İngiltere'deki vaka sayısı 177 bin 454'e çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 510 olarak açıklandı.

İspanya'da ise can kaybı 24 bin 824'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 215 bin 216'ya çıktı. Hastalığı atlatanların sayısı ise 114 bin 678 oldu.

Fransa'daki Kovid-19 ölümlerinin sayısı 24 bin 594'e çıkarken, vaka sayısı 200 bin 137'ye, iyileşenlerin sayısı da 50 bin 212'ye yükseldi.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 703, Almanya'da 6 bin 640, İran'da 6 bin 91, Brezilya'da 6 bin 17, Hollanda'da 4 bin 893, Kanada'da 3 bin 387, İsveç'te 2 bin 653, Meksika'da 1859, İsviçre'de 1754, İrlanda'da 1265, Rusya'da 1169, Hindistan'da 1154, Ekvador'da 1063, Peru'da 1051, Portekiz'de ise 1007 oldu.

Yemen'de bugün Kovid-19'a bağlı ilk ölüm vakaları kaydedildi.

Hindistan'da "tecrit" 2 hafta uzatıldı

Hindistan'da 3 Mayıs'ta sona erecek "tecrit" uygulaması, 2 hafta daha uzatıldı.

Bangladeş'te yüzlerce tekstil fabrikası bir aylık aranın ardından faaliyetlerine tekrar başladı.

Gana'da daha önce kapatılan ülke sınırlarının, bir ay daha kapalı kalacağı bildirildi.

Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Azerbaycan'daki karantina rejimi 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Kazakistan'da salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehirleri arasındaki seferlerle başlatıldı.

Trump ile Çin bir kez daha karşı karşıya

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü açıklarken, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuan, bu iddiaları reddetti.

Çin'in başkenti Pekin'de salgın tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı.

ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisindeki Kovid-19 vaka sayısı 1155'e yükseldi.

Fransa'da, Kovid-19 hastalarında immün plazma tedavisine izin verildi.

Tayland'da salgın sebebiyle yasaklanan iç hat uçuşları sınırlı olarak başladı.

Zimbabve'de 3 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı.

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette okulların dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2 Ağustos'ta yapılması planlanan Macaristan etabı seyircisiz gerçekleştirilecek.

Salgın nedeniyle ertelenen İsveç Kupası mücadeleleri, 1 Haziran'dan itibaren devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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