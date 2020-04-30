Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek...
30.04.2020 22:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:54

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aşarken, can kaybı 230 bine ulaştı.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyonu aşarken, can kaybı 230 bine ulaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 62 bin 670'e çıkarken, vaka saysı 1 milyon 79 bin oldu. İyileşenlerin sayısı ise 150 bine yaklaştı.

İtalya'da ölenlerin sayısı 27 bin 967'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 205 bin 463'e yükseldi. Ülkedeki bugüne kadar 75 bin 945 kişi de iyileşti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 711'e, vaka sayısı ise 171 bin 253'e çıktı.

İspanya'daki can kaybı 268 artarak 24 bin 543'e, vaka sayısı 816 artarak 213 bin 435'e yükseldi. 19 Mart'tan beri günlük en düşük ölüm sayısı, 14 Mart'tan itibaren ise günlük en düşük yeni vaka sayısı kaydedildi. Sağlığına kavuşanların sayısı 112 bin 50 oldu.

Fransa'da ölenlerin sayısı 24 bin 376'ya, virüs tespit edilenlerin sayısı 199 bin 254'e çıktı. İyileşen sayısı ise 49 bin 476 olarak açıklandı.

Can kayıpları Belçika'da 7 bin 594, Almanya'da 6 bin 563, İran'da 6 bin 28, Brezilya'da 5 bin 541, Hollanda'da 4 bin 795, Kanada'da 3 bin 180, İsveç'te 2 bin 586, İsviçre'de 1737, Meksika'da 1732, İrlanda'da 1232, Hindistan'da 1151, Rusya'da 1073 ve Peru'da 1051 oldu.

Tacikistan'da ilk Kovid-19 vakaları tespit edilirken, Maldivler'de de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Rusya Başbakanı Mişustin'de Kovid-19 tespit edildi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, göreve dönmesinin ardından ilk basın toplantısını düzenledi.

Almanya'da ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parklarının tekrar açılması kararlaştırıldı.

Fransa'da 2019-2020 futbol sezonu sonlandırıldı ve 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider durumdaki Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edildi.

Mozambik'te Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı.

Tayland'da marketler, parklar ve mağazaların pazar gününden itibaren yeniden açılacağı bildirildi.

İtalya Başbakan Giuseppe Conte, salgının henüz bitmediğini ve normal hayata hızla dönemeyeceklerini söyledi.

Almanya'da işsiz sayısı arttı

Almanya'da işsiz sayısı, salgınının etkisiyle nisanda bir önceki aya göre 373 bin arttı.

Çin'de başkent Pekin'e gelenlere uygulanan zorunlu karantina kısmen kaldırıldı.

Sri Lanka'da yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da düzenlenmesi planlanan etapları iptal edildi.

Senegal'de okulların açılışı Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 2 Haziran'a ertelendi.

Gine Bissau'da Başbakan Nuno Gomes Nabiam ve kabineden 3 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Kenya'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında 407 bin mültecinin bulunduğu 2 kampa giriş çıkış yasaklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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