Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (4)
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Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (4)

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Neslihan Çimen Xu açıklaması VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

31.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:44
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (4)

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları

Neslihan Çimen Xu açıklaması VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (4)
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