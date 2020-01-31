Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (4)
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları Neslihan Çimen Xu açıklaması VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
31.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:44
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları
Neslihan Çimen Xu açıklaması VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
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Kaynak: AA