Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (3)
Yeni tip koronavirüs salgını Vuhan Havalimanı Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları Veysel Taş'a ait görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
31.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:19
Yeni tip koronavirüs salgını
Vuhan Havalimanı
Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları
Veysel Taş'a ait görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
(3)
Kaynak: AA