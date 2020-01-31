Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (3)
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Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (3)

Yeni tip koronavirüs salgını Vuhan Havalimanı Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları Veysel Taş'a ait görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

31.01.2020 22:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:19
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (3)

Yeni tip koronavirüs salgını

Vuhan Havalimanı

Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları

Veysel Taş'a ait görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (3)
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