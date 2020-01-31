Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (2)
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Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (2)

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kenti Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları Türk vatandaşı Meltem Soylu'dan görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki...

31.01.2020 22:08 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:11
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (2)

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kenti

Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları

Türk vatandaşı Meltem Soylu'dan görüntüler VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.

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Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları (2)
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