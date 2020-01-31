Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları
Yeni tip koronavirüs salgını Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
31.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:35
Yeni tip koronavirüs salgını
Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşları VUHAN - Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi.
Kaynak: AA