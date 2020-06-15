Yeni Tip Koronavirüs Mutasyon Geçirip Daha Bulaşıcı Hale Gelebilir Covid-19 salgınının ortaya çıkışından bu yana dünyanın dört bir yanındaki binlerce araştırmacı virüs ile ilgili gelişmeleri oldukça yakından incelemekte.

Covid-19 salgınının ortaya çıkışından bu yana dünyanın dört bir yanındaki binlerce araştırmacı virüs ile ilgili gelişmeleri oldukça yakından incelemekte. Şu aşamada bir aşının ya da ilacın geliştirilmesine engel olacak seviyede bir mutasyonun söz konusu olmadığı belirtilse de yeni tip koronavirüs mutasyon geçirip çok daha bulaşıcı bir yapıya bürünebilir. İşte yapılan açıklamalar hakkında merak edilen detaylar!

Yeni Tip Koronavirüs Mutasyon Geçirdi mi?

Doğası gereği tüm virüsler ve hatta bakteriler zamanla mutasyon geçirir ve yapısında, bulunduğu ortama bağlı olarak bazı şekillenmeler olur. Tüm bunların sonucunda organizma daha zararlı ya da daha zararsız bir yapıya bürünebilir. Örneğin gözlemler, Ocak 2020 döneminde yaşanan bir mutasyonunun yeni tip koronavirüsü daha bulaşıcı hale getirdiğini işaret ediyor. Buna karşın daha bulaşıcı olması, direkt olarak daha ölümcül olduğu anlamına gelmez.

Söz konusu mutasyon D614G olarak adlandırılıyor ve virüsün hücrelere daha kolay bağlanabilmesine ve hücreye öncekine kıyasla daha kolay girebilmesine olanak sunuyor. Yine de D614G mutasyonu hakkında konuşabilmek adına daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğumuzu ve muhtemelen önümüzdeki dönemlerde bu bilgilerle karşılaşabileceğimizi söyleyebiliriz.

Virüsler insan vücudunda yaşama isteği gösterdiği için zamanla daha az zararlı bir yapıya bürünebilme potansiyeline sahiptir. Nitekim ACE2 reseptörlerine tutulumun azaldığının tespit edilmesi, virüsün enfeksiyon oluşturma ihtimalinin düştüğünü işaret ediyor. Tabii uzmanların da vurguladığı gibi bu tekil araştırmanın her noktada geçerli olacağı ya da bekleneni sunacağına dair bir araştırma şu an için mevcut değil.

Tabii bunun tersi durumlar da mevcut olabilir. Nitekim viral mutasyonlar virüsün yayılım hızı ve bulaşma yolları üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu, muhtemelen, normalde hayvandan hayvana geçen bu virüsün insanlara nasıl geçtiğini anlamamızda basit bir yol olabilir.