Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
03.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:33
Mısır Çarşısı civarındaki vatandaşlardan detaylar Sultanahmet Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbulluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Mısır Çarşısı civarında sosyal mesafe kurallarına yer yer uyduğu görüldü.
Mısır Çarşısı civarındaki vatandaşlardan detaylar
Sultanahmet Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar
İSTANBUL - İstanbulluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Mısır Çarşısı civarında sosyal mesafe kurallarına yer yer uyduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil