Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri

03.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 17:33

Mısır Çarşısı civarındaki vatandaşlardan detaylar Sultanahmet Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar İSTANBUL - İstanbulluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Mısır Çarşısı civarında sosyal mesafe kurallarına yer yer uyduğu görüldü.

Mısır Çarşısı civarındaki vatandaşlardan detaylar

Sultanahmet Meydanı'ndaki vatandaşlardan detaylar

İSTANBUL - İstanbulluların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sultanahmet Meydanı ve Mısır Çarşısı civarında sosyal mesafe kurallarına yer yer uyduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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