Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 837 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin, iyileşenlerin sayısı ise 176 bin oldu.

31.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:22
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 837 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin, iyileşenlerin sayısı ise 176 bin oldu.

Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 837 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 12 bin 428'e çıktı. Kovid-19 tanısı konulan kişi sayısı ise 105 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı 15 bin 729'a yükseldi.

İspanya'da can kaybı ve yeni vaka sayılarında rekor artış yaşandı.

Son 24 saatte 849 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a, vaka sayısı 9 bin 222 artarak 94 bin 417'ye ulaştı. İspanya, günlük can kaybı sayısında ilk kez İtalya'yı geçti.

Bugüne kadar en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 176 bini geçerken, ülke genelindeki can kaybı da 3 bin 428'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükselirken, virüs bulaşanların sayısı da 52 bin 128 oldu.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise can kaybı 141 artarak 2 bin 898'e, vaka sayısı da 3 bin 111 artarak 44 bin 606'ya yükseldi. İran'ın Meşhed kentinde, yeni doğan bir bebekte Kovid-19 tespit edildi.

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de bugün yalnızca 79 yeni vaka kayda geçti ve 5 can kaybı yaşandı. Ülkede toplam can kaybı 3 bin 305, vaka sayısı ise 81 bin 518 oldu.

Almanya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bini aşarken, ülke genelinde yaşanan can kaybı 682'ye çıktı.

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 artarak 1039'a ulaşırken, İngiltere'deki can kaybı da bir günde 393 artarak 1801 oldu.

Öte yandan, Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğunun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi, Avrupa'da bilinen en genç ölüm olarak kayıtlara geçti.

Bundesliga ve Bundesliga 2, 30 Nisan'a kadar askıya alındı

Almanya'da 1. lig (Bundesliga) ve 2. lig (Bundesliga 2) futbol karşılaşmaları, Kovid-19 salgını sebebiyle 30 Nisan'a kadar askıya alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesini ziyaretinde eşlik eden Başhekim Denis Protsenko'da Kovid-19 tespit edildi.

ABD'de, salgın nedeniyle her 4 Amerikalıdan 3'nün eve kapandığı belirtildi. ABD Merkez Bankasına (Fed) bağlı St. Louis Federal Rezerv Bank tarafından hazırlanan raporda, salgın sürecinde 47 milyon kişinin işsiz kalacağı tahmininde bulunuldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle Cezayir'de 25 Haziran-05 Temmuz 2021'de düzenlenmesi planlanan 19. Akdeniz Oyunları, 2022 yazına ertelendi.

Karadağ'da hükümet, ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Buna göre, hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde ve cumartesi 13.00'dan pazartesi 05.00'a kadar halkın sokağa çıkması yasaklandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.

Eski Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango (81) Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çekya Sağlık Bakan Yardımcısı Roman Prymula, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) salgının yayılmasını önlemek için maske kullanılmaması tavsiyesinin bazı yönleriyle siyasi olduğunu öne sürdü.

Prymula, ülkede maske sıkıntısının bulunmadığını ve vatandaşların halihazırda ağız ve yüzlerini korumak için evlerinde diktikleri maskeleri kullandıklarını söyledi.

Afrika'da 31 ülke sınırlarını kapattı

Afrika'da Kovid-19'la mücadele kapsamında kısmi ya da tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulayan ülke sayısı 18'i buldu. Kıta genelinde 31 ülke sınırlarını kapatırken, 12 ülke de uluslararası uçuşları durdurdu.

Rusya'da salgınla mücadelede sert önlemleri içeren tasarı yasalaştı. Buna göre, çok sayıda kişiye virüsün bulaşmasına neden olacaklara 12 bin 300 dolara kadar para veya 3 yıla kadar hapis, virüs nedeniyle bir kişinin ölümüne neden olanlara 24 bin 600 dolara kadar para veya 5 yıla kadar hapis, 2 ve daha fazla kişinin ölümüne neden olanlara ise 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Kazakistan'ın Cambıl, Kostanay, Akmola, Aktöbe eyaletlerinde bugünden itibaren karantina uygulamasına geçildi. Bölgelere araç giriş ve çıkışı sınırlanırken, tren seferleri durduruldu, alışveriş merkezleri, eğlence ve spor tesisleri kapatıldı.

Merkezi ABD'de bulunan çok uluslu bir şirket, çalışmaları süren Kovid-19 aşısını eylüle kadar insanlar üzerinde denemeye başlayacağını bildirdi.

ABD'de Kovid-19 salgınının merkezi haline gelen New York'taki morg kapasitesinin ek çadır ve mobil morglarla yaklaşık 4 kat artırıldığı bildirildi.

Sierra Leone ve Botsvana'da ilk kez Kovid-19 vakaları tespit edilirken, Belarus, Tanzanya ve Myanmar ile Fransa'nın deniz aşırı topraklarından Mayotte Adası'nda Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşandı.

Ayrıca, Yunanistan'da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi.

Kaynak: AA

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