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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini adım adım karantinaya taşıyor.

12.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini adım adım karantinaya taşıyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde bugünden itibaren kamu hizmetleri haricindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulacağını açıkladı.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükselirken, Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 12 bin 462'ye ulaştı.

ABD'de etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle başkent Washington DC'de "acil durum" ilan edilirken, vaka sayısının bin 364'e, ölü sayısının da 38'e ulaştığı belirtildi.

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıklayarak, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.

ABD Başkanı Donald Trump ise cuma gecesinden itibaren Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

İran'da son 24 saatte ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Toplam ölü sayısının 429'a çıktığı İran'da, vaka sayısının 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

25 Şubat'ta Kovid-19 teşhisi konulan Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, iyileşerek görevinin başına döndü.

Yezd Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Nuri Şadkam, Yezd eyaletindeki 30 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kovid-19 ile mücadele için acilen sağlık malzemeleri, ekipmanlar ve tespit kitlerine ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Zarif, Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "Acil" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırdı.

Zarif'in paylaştığı 30 satırlık acil ihtiyaç listesinde, 172 milyon koruyucu maske, 100 milyon eldiven, 3 milyon 200 bin Kovid-19 tespit kiti, 1000 suni solunum cihazı gibi birçok teçhizat ve ilaç bulunuyor.

İlk ölüm vakaları

Yunanistan'da, ilk kez Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının 133'e yükseldiği kaydedildi.

Cezayir'de de ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının 24'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 12 Mart-5 Nisan tarihlerinde eğitime ara verildi.

Azerbaycan'da, Kovid-19 teşhisi konulan 51 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesi sonucu ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.

Polonya'da ise 57 yaşında bir kadın, ülkede Kovid-19 yüzünden yaşamını yitiren ilk kişi oldu. Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkedeki vaka sayısının 49'a yükseldiğini kaydetti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da 69 yaşında bir kişi yaşamını yitirdi. Avusturya Sağlık Bakanlığı, vaka sayısının 361'e yükseldiğini ifade etti.

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası'nda ise Fransa'dan dönen bir kişide ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği açıklanırken, Karayipler'de bir ada ülkesi Küba'da da ülkeye turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığı açıklandı.

İptal kararları peş peşe geldi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin, 24 Şubat'ta başlayan ve 20 Mart'ta sona ermesi planlanan 43'üncü oturumu, Kovid-19 tehdidi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar süresiz askıya alındı.

Kazakistan, bu yıl haziranda Nur Sultan'da yapılması planlanan Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Bakanlar Konferansı'nı iptal etti. Ülkede bilimsel, kültürel ve spor etkinlikleri yasaklandı.

Kırgızistan'da kamu çalışanlarının yurt dışı seyahatleri geçici olarak askıya alındı.

Çekya Başbakanı Adrej Babis, koronavirüsün yayılmasını önlemek için gereken ek tedbirleri hayata geçirebilmek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi kararı aldıklarını açıkladı. Çekya'da virüs bulaşan kişilerin sayısı 96'ya ulaştı.

Spor dünyasındaki önlemler

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya alırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) da tüm maçları ertelediğini açıkladı.

İspanya'da da La Liga yönetimi, futbolda 1. ve 2. Lig karşılaşmalarının askıya aldığını açıklarken, Danimarka'daki tüm futbol karşılaşmaları salgın tehlikesi nedeniyle iki hafta boyunca oynanmayacak.

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ise takım arkadaşı Daniele Rugani'de koronavirüs çıkmasının ardından, ziyaret için gittiği Madeira Adası'ndaki annesinin evinde kalarak, İtalya'ya dönmedi.

Yükselen vaka sayıları tedbirleri beraberinde getirdi

İsrail Sağlık Bakanlığı, koronavirüs görülen kişi sayısının 127'ye yükseldiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, ABD'nin Tel Aviv'deki Başkonsolosluğunun vize bölümünün bekleme odasında koronavirüs bulaşmış bir kişinin bulunduğunu bildirmesi üzerine konsolosluk çalışanlarının karantinaya alındığını belirtti.

İspanya Sağlık Bakanlığı, salgınla bağlantılı ölüm sayısının 84'e çıktığını, virüsün bulaştığı toplam hasta sayısının da 2 bin 968 olduğunu bildirdi. İspanya'da ayrıca, Eşitlik Bakanı İrene Montero'ya yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Belçika Sağlık Bakanlığına göre ülkede vaka sayısı 399'a yükselirken, 4 kişi de hayatını kaybetti. Başkent Brüksel'de bir huzurevi karantinaya alındı. Yaşlı nüfusun yoğunlukla yaşadığı deniz kenarı kenti Knokke'de de karantina ilan edildi. Öte yandan, Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı. Ülkede tüm Fransızca eğitim veren üniversiteler tatil edildi.

Rusya'da vaka sayısı 28 olarak açıklandı. İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'ya uçak seferleri 13 Mart itibarıyla sınırlandırıldı.

Belarus Sağlık Bakanlığı da ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 11'e yükseldiğini bildirirken, Ermenistan'da bu sayı 4 olarak açıklandı.

Vaka sayısının bir olarak tespit edildiği Ukrayna'da hükümet, tedbir amacıyla ülke genelindeki okulların 3 hafta karantinaya alınması, 200 ve üzeri kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sınırlandırılması ve spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Moldova'da vaka sayısı 4'e yükseldi. Air Moldova Havayolları 12 Mart-31 Mart'ta İtalya'ya uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Moldova Meclisi ise, koronavirüse karşı ülkede alınan önlemlere uymayanlara yaklaşık 2 bin 850 dolara (50 bin MDL) kadar para cezası veya 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde karar aldı.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünce yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 614'e yükseldiği belirtildi. Bunun 102'sinin sağlık sektörü çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin 5 olduğu kaydedildi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Bruno Bruins tarafından yapılan basın açıklamasında, ülkede 31 Mart'a kadar 100 ve üzeri kişinin katılımıyla yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken, bugüne kadar 66 kişide virüs tespit edildi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, 4 bin kişiye yapılan incelemeler sonucu virüs tespit edilen kişi sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı.

Vaka sayısının 1966 olduğu Almanya'da da 67 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Bulgaristan'da vaka sayısı 16'ya ulaşırken, bu sayı Kuveyt'te 80'e ulaştı.

Balkanlar'da da tedbirler artırıldı

Slovenya'da vaka sayısı 32 artarak 89'a yükseldi. Başbakan Marjan Sarec, ülkede koronavirüsün "epidemi" ilan edildiğini açıkladı. Slovenya Futbol Federasyonu tüm maçları erteledi.

Hırvatistan'da vaka sayısı 5 artarak 24'e ulaştı. Başkent Zagreb ve çevresindeki tüm toplu etkinliklerin ertelenmesi teklif edildi.

Dün ilk ölüm vakasının görüldüğü Arnavutluk'ta vaka sayısının 23'e yükselmesinin ardından, Başbakan Edi Rama, bazı kontrol noktalarında polis ve askerlerin devriye gezeceğini, şehir içi ulaşımın kısıtlanacağını ve sağlık personeline özel ulaşım imkanı sağlanacağını kaydetti.

Arnavutluk Futbol Federasyonu, tedbirler kapsamında tüm maçların ertelendiğini açıklarken, henüz koronavirüs vakasına rastlanmayan Kosova'da ise üst kategorideki maçların 27 Mart'a kadar seyircisiz oynanmasına, alt kategoridekilerin ise askıya alınmasına karar verildi.

Vaka sayısının 11 olduğu Bosna Hersek'te, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında futbol ve basketbol maçları da ertelendi.

Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan açıklamada, hutbe sürelerinin kısaltılması ve namazların ardından kapalı alanlarda uzun süre geçirilmemesi çağrısında bulunuldu.

Ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS), vaka sayılarının artışını engellemek amacıyla Banja Luka şehrindeki büfe ve bakkalların 22.00'ye, diğer işletmelerin ise 18.00'e kadar çalışmasına karar verildi.

Vaka sayısının dün 9'a yükseldiği Kuzey Makedonya'da Sağlık Bakanı Venko Filipçe, Sırbistan ile iki sınır kapısının kapatıldığını, kamu ve özel toplantıların katılımcı sayısını dikkate almaksızın ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki kafe ve restoranların saat 18.00'a kadar yarı kapasite çalışması önerisinde bulunan Filipçe, koronavirüs tespit edilen 6 hastanın durumunun iyi olduğunu ancak 3'ünün solunum sıkıntısı çektiğini kaydetti.

Mart ayı başında Washington'da düzenlenen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) yıllık konferansına katılan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, 2 katılımcıda virüs tespit edilmesine rağmen koronavirüs testi yaptırmaması ve başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısı sırasında öksürmeye başlaması büyük tepki topladı.

Bu arada, Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 129 bin 857 olarak güncelledi.

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Kaynak: AA

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