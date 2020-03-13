Yeni tip koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor İtalya'da, son 3 haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98'ini 65 yaş ve üstü grup oluşturuyor.

İtalya'da, son 3 haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98'ini 65 yaş ve üstü grup oluşturuyor. Söz konusu yüzde 98'lik kesimin yüzde 67'sinin "farklı başka patolojik sıkıntıları bulunduğu" belirtiliyor. Kovid-19'un en çok etkilediği kesim, İtalya'da nüfusun yüzde 23'lük bölümüne denk geliyor. Kaynak: Dunya.com