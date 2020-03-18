Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar Yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi. Kaynak: Dunya.com