Yeni TimeSplitters oyunu onaylandı

Oyunseverlerin çokça arattığı ve sormaya başladığı TimeSplitters serisinin yeni oyunu çıkmaya hazırlanıyor. Oyunseverleri ile buluşmaya yakın olan yeni oyunun geliştirilmesine önümüzdeki aylarda başlanması bekleniyor.

Yayıncılığını Deep Silver, geliştiriciliğini stüdyo Free Radical Design'ın Steve Elis ve David Doak'ın yaptığı oyunda orjinal ekipteki bazı kilit çalışanlar ile aynı isim altında yeniden kurulduğunu açıkladı.

Steve Ellis şu satırlara yer verdi;

"Stüdyonun kurulduğunu ve bir sonraki TimeSplitters oyunu için planımız olduğunu en sonunda doğrulamak inanılmaz. Şu anda daha fazla herhangi bir şey söyleyemeyiz ancak ileride bilgi paylaşmak için sabırsızlanıyoruz"

Free Radical Design'ın FPS oyun serisi TimeSplitters'ın ilk oyunu 2000'de, bir sonraki oyunu 2002'de ve üçüncü oyunu ise TimeSplitters: Future Perfect 2005'te çıkışını geçekleştirmişti. TimeSplitters 4'de geliştirilmeye başlanmış fakat iptal edilmişti.