Yeni ticaret merkezi için yapılan çalışmalardaki patlama anı film sahnelerini aratmadı
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Gaziantep

Yeni ticaret merkezi için yapılan çalışmalardaki patlama anı film sahnelerini aratmadı

Yeni ticaret merkezi için yapılan çalışmalardaki patlama anı film sahnelerini aratmadı Gaziantep'in yeni ticaret merkezi haline gelecek olan Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi için yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlama filmleri aratmayan karelere...

18.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:18
Yeni ticaret merkezi için yapılan çalışmalardaki patlama anı film sahnelerini aratmadı

Yeni ticaret merkezi için yapılan çalışmalardaki patlama anı film sahnelerini aratmadı

GAZİANTEP - Gaziantep'in yeni ticaret merkezi haline gelecek olan Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezi için yol yapım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen kontrollü patlama filmleri aratmayan karelere sahne oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan projesi kapsamında yürütülen ve yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki yolu açma çalışmaları film sahnelerini aratmayan anlara neden oldu. YPola yerleştirilen ve art arda patlatılan dinamitlerin sesi çevredekilere korkulu yaşatırken patlama onı ise adeta görsel şölene dönüştü.

İnşaat çalışmaları süren ve havadan drone ile görüntülenen BÜSEM'i eski Nizip yoluna bağlayacak 20 kilometrelik yolların genişliği ise 25, 35 ve 50 metre arasında değişecek.

Yeni ticaret merkezi için yapılan çalışmalardaki patlama anı film sahnelerini aratmadı

Kaynak: İHA

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