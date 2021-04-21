Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
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Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama Muş: "Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Muş:

"Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonu refahını yükseltmek"

ANKARA - Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonu refahını yükseltmek" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Muş yeni görevine ilişkin olarak, "AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman, her türlü göreve hazırlıklı olmak gerekir. Dolayısıyla bizde ülkemize hizmet adına her zaman her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinden bununla alakalı bilgim vardı, Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonu refahını yükseltmek" dedi.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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