Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Muş, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Muş, yeni görevine ilişkin olarak, "AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her türlü göreve hazırlıklı olmak gerekir. Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet adına her zaman her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinden bununla alakalı bilgim vardı, Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonun refahını yükseltmek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabine değişikliği ile Bakan olarak atanan isimlere siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Kabine değişikliği ile Bakan olarak atanan isimlere siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız
Son Dakika: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama: İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Ezgi Mola Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Fırat Aydınus Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:41:20. #1.15#

title