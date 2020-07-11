Yeni test yaptırmadan seyahate çıkınca otobüste Covid-19 tedirginliği yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni test yaptırmadan seyahate çıkınca otobüste Covid-19 tedirginliği yaşandı

AYDIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinanın ardından ikinci bir test yaptırmadan ve yetkililere haber vermeden seyahate çıkan Hasan T., kimlik kontrolünde karantinada olduğu gözükünce otobüsten indirildi.

Yeni test yaptırmadan seyahate çıkınca otobüste Covid-19 tedirginliği yaşandı
11.07.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:24

AYDIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinanın ardından ikinci bir test yaptırmadan ve yetkililere haber vermeden seyahate çıkan Hasan T., kimlik kontrolünde karantinada olduğu gözükünce otobüsten indirildi. Hastaneye götürülen Hasan T.'nin yapılan Covid-19 testi negatif çıktı.

?İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Isparta'ya giden bir otobüste Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kişinin seyahat ettiği bilgisine ulaştı. Otobüs, Aydın il girişi otoyol gişelerinde durduruldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, Hasan T.'yi araçtan indirilerek tam donanımlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürdü. Hasan T'nin, İzmir'de 14 gündür karantina altına tutulduğu, karantina süresinin bitiminde test yaptırmadan ve yetkili birimlere haber vermeden seyahate çıktığı belirlendi. Kimlik numarasından 'gözlem altında tutulduğu' bilgisi bulunan yolcunun isminin sisteme düşmesinin ardından harekete geçildiği kaydedildi.

Hasan T.'nin götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı, serbest bırakıldığı bildirildi. Otobüsteki diğer 12 yolcu ise Nazilli Otobüs Terminali'nde sağlık taramasından geçirildi. 

Yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, otobüsün yola devam etmesine izin verildi.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk Politika
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 3. Sayfa
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz Güncel
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Acı haberi Instagram'dan verdi Metin Arolat'ın annesi hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Ozan Güven Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Danıştay
Şu an buradasınız: Yeni test yaptırmadan seyahate çıkınca otobüste Covid-19 tedirginliği yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 17:44:31. #1.15#
title