Yeni Tesla Roadster'ın Arkasına Roket Takıldığını Düşündüren 0-96 km/sa Süresi

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni Roadster aracının 0-96 km/sa kalkış süresini, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım aracılığıyla paylaştı. Aracın arkasında roket olduğunu düşündüren temel modeldeki 0-96 km/sa süresi yalnızca 2,1 saniyeyken gerçekten roket iticisi bulunan modelde bu süre iki saniyenin de altına düşerek 1,9 saniye olarak karşımıza çıkıyor.

Bundan daha önce aracın 0-100 km/sa hızı için 1,9 saniye söylediği için karışıklıklara sebep olan Musk, bir Twitter kullanıcısından "Saatte 100 kilometre mi demek istedin? Daha önce 0-96 km/sa için 1,9 saniye demiştin" şeklinde bir yanıt aldı ancak Musk'tan bir cevap gelmedi.

Aracı ilk duyurduğu zaman 997 kilometrelik menzil ve 1,9 saniyelik 0-96 km/sa süresi açıklayan Elon Musk, araç hakkında ilgi çekici özellikler vermişti. O zamanlar temel modelin özelliklerini verdiği düşünülen Musk, bu özelliklerin roket iticili modele ait olduğunu belirtti.

Tesla, 2020 yılında piyasaya çıkarmayı amaçladığı aracını bu tarihte çıkartabilirse, araba piyasasının en hızlı üretimini gerçekleştirecek. Tabii ki araç, tamamen elektrikli olacak.

Elektrikli otomobil üreticisi firma, şu anda temel model için rezervasyonlarını 200.000 dolar üzerinden almaya başladı. Bu da Türkiye'deki vergileri dahil etmediğimiz zaman 1 milyon 155 bin TL civarında bir fiyata denk geliyor.