Yeni Telefona Geçerken...

Eski telefonunuza veda etmeye hazırlanıyorsunuz çünkü kendinize bir iyilik yapıp, modern bir telefona geçmeye karar verdiniz. veya cömert bir arkadaşınız, size yılbaşı hediyesi olarak bir telefon aldı ve yeni telefonunuza geçmek için sabırsızlanıyorsunuz.



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Acele etmeyin. Eski telefonunuzu elinizden çıkarmadan önce yerine getirdiğinizden emin olmanız gereken birkaç madde var. Aşağıda geçişi nasıl gerçekleştireceğinizden bahsetmeyeceğiz, bu iş Android ve iOS'la gelen araçlar sayesinde hiç olmadığı kadar kolay. Bunun yerine farkına varmamış olabileceğiniz birkaç şeyi size hatırlatacağız.



1. İki adımlı doğrulama kodları



İki adımlı oturum açma, internet hesaplarınızı etkili biçimde korumak için en önemli yöntemlerden bir tanesi. Bunun için bazen SMS'lerden, bazen bu işe yönelik "Authenticator" uygulamalarından faydalanıyoruz. Hangi yöntemi kullandığınız önemli değil; yeni telefonunuza geçmeden önce eskisine ihtiyacınız olmayacağından emin olun.



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Bu, SMS için farklı hizmetlerdeki telefon numaranızı değiştirmeniz anlamına gelebilir. Kod oluşturan uygulamalarda ise hesaplarınızdaki talimatları izleyin. LastPass Authenticator gibi bazı uygulamalar verilerinizi yedeklediğinden, yeni telefona geçişinizi kolaylaştırıyor. Böyle bir işleve sahip değilseniz, eski telefonu sıfırlamadan önce ona ihtiyacınız kalmadığından emin olun.



2. Sohbetlerinizin geçmişi



Piyasada çok sayıda sohbet uygulaması var; aralarından birini yedeklemeyi veya temizlemeyi unutmanız işten bile değil. Facebook Messenger ve Instagram Direct mesajlarınız, yeni telefonunuzda oturum açtığınızda kendiliğinden görünecektir. WhatsApp gibi bazı uygulamalarda ise yedekleme işlevini etkinleştirmiş olmalısınız. SMS'leri taşımak için Android'de SMS Backup+ gibi bir uygulamadan faydalanabilirsiniz. Mesajlarınız iOS'ta iCloud veya iTunes yedeğinize dahil ediliyor.



3. Tarayıcı verileriniz



Tarayıcınızda kaydettiğiniz verilerin sizinle geldiğini iki kez kontrol etmenizde fayda var. Geçiş öncesinde web tarayıcınızın parolalar, gezinti geçmişi gibi verileri yedeklediğinden emin olun. Tabi bu verileri yeni telefonunuza taşımak istiyorsanız.



4. Yerel dosyalarınız



Şu sıralar çoğu dosyamızı çevrimiçi hizmetlerde saklıyoruz, bu yüzden geride kalanları unutmak çok kolay. Telefonunuzu terk etmeden ve sıfırlamadan önce bir dosya yöneticisi kullanarak dosyalarınızı ve klasörlerinizi inceleyin. Örneğin podcast'lerinizi, aldığınız ekran görüntülerini veya fitness uygulamanızın verilerini taşımak isteyebilirsiniz.



5. Yüksek skorlar



Oynadığınız oyunlar, skorlarınızı Apple ve Google tarafından sunulan hizmetler üzerinde saklıyorsa şanslısınız. Bu durumda yeni cihazınızda oturum açtığınızda skorlarınız geri gelecek. Aksi halde geliştiricinin veya oyunun destek sayfalarına göz atmanız ve oyunda kaldığınız yeri ve skorlarınızı nasıl saklayacağınızı araştırmanız gerekiyor. Bu konuda iExplorer (39,99 dolar, Mac ve PC) veya Helium (ücretsiz, Android) gibi bir uygulama da işinizi görebilir.



6. Kayıtlı cihazlar



Spotify gibi hizmetler, aynı anda kullanabileceğiniz cihaz sayısını genellikle kısıtlıyorlar. Eski telefonunuza bağlı hizmetleri devre dışı bırakmak için çoğu zaman eski telefonunuza ihtiyacınız yok, ancak bazı durumlarda olabilir. Bu yüzden uygulamaları tek tek dolaşıp kaldırmak iyi bir yol olacaktır. Bu arada Apple'ın Android'li telefonlara geçenlere iMessage'ı devre dışı bırakmayı önerdiğini hatırlatalım. Bunu artık iPhone'suz da yapabiliyorsunuz ancak işleminizin geçerlilik kazanması biraz gecikebiliyor.



