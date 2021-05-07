Yeni teknolojilerle, katarakt ameliyatları kolaylaşıyor

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yonca Aydın Akova, teknoloji sayesinde katarakt cerrahisinin etkin olarak yapılabildiğini belirterek, "Hastaların ameliyat öncesi kapsamlı bir göz muayenesi ve en son teknolojik cihazlar ile yapılan tetkiklerle değerlendirilmesi çok önemli." ifadesini kullandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, görme kaybının en önemli nedenleri arasında yer alan katarakt, ilaçla ya da gözlükle tedavi edilemiyor. İlerlemesini durdurabilecek herhangi bir etkili yöntemin de bulunmadığı katarakt hastalığında, cerrahi müdahale tek tedavi seçeneği olarak rol oynuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Yonca Aydın Akova, günün teknolojileri sayesinde katarakt cerrahisinin etkin olarak yapılabildiğini belirterek, teknolojik gelişmelerin iyileşme sürecine de katkıda bulunduğunu belirtti.

Göz içindeki merceğin saydamlığını kaybederek bulanıklaşması ve buna bağlı olarak görmenin azalmasıyla oluşan kataraktın görme kalitesinde düşüşe, bulanık ve çift görüşe yol açtığını belirten Akova, gelişim süreci yavaş olduğu için bazı hastaların görmelerindeki azalmayı çok ileri dönemde fark ettiğini belirtti.

Akova, "Katarakt her yaş grubunu etkilese de özellikle 50 yaş sonrası daha sık görülüyor. Şeker hastalığı, uzun süreli kortizon kullanımı ve göze travma gibi durumlarda ise katarakt daha erken gelişebiliyor. Yaşam kalitesini düşüren bu hastalıkta tek tedavi yöntemi ise ameliyat. Hastanın görme keskinliğinde azalmanın olması günlük hayatında ya da mesleki yaşamında sorunlara yol açıyorsa, ameliyat olmasının zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Katarakt cerrahisinin başarısında hekimin cerrahi deneyiminin, kullanılan cihazın, teknolojilerin ve mercek kalitesinin oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Akova, şunları kaydetti:

"Hastaların ameliyat öncesi kapsamlı bir göz muayenesi ve en son teknolojik cihazlar ile yapılan tetkiklerle değerlendirilmesi çok önemli. Gözde kornea, görme siniri ve retina yapıları ayrıntılı olarak değerlendirilmeli, mevcut kuru göz, glokom ve sarı nokta hastalıkları dikkate alınmalı. Katarakt cerrahisi damla anestezisiyle en son teknolojik cihaz ve yöntemler kullanılarak, fakoemülsifikasyon yöntemiyle yapılmalı ve bu ameliyatlarda, tek kullanımlık en kaliteli malzeme ve en iyi kalitede mercekler kullanılmalı."

Hastaya uygun göz içi mercek seçimi çok önemli

Katarakt cerrahisinde yapısı bozulan merceğin çıkartıldığını ve görmeyi sağlayan yapay bir mercek yerleştirildiğini belirten Akova, mercek seçiminin gözün uygunluğunun, hastanın yaşam şeklinin, mesleğinin, istek ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak yapılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Akova, hastaların önemli bir kısmında, gözde robotik cerrahi yöntem olarak tanımlanan, en son teknoloji Femtosaniye Lazer yardımlı katarakt cerrahisi yöntemini kullandıklarını ve bunun hem hastaya hem cerraha önemli avantajlar sağladığını kaydederek, "Bu yöntemde ameliyatın önemli aşamaları bıçak kullanmaksızın ve daha güvenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu yöntemi özellikle premium göz içi mercek planladığımız hastalarda tercih ediyoruz. Femtolazer yardımlı katarakt cerrahisi sayesinde özellikle ileri katarakt hastalarında kornea endotel hücre kaybı daha düşük oranlara indirilebiliyor ve böylelikle ameliyat sonrası elde edilen görüş kalitesinin ömrü de uzatılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dijital navigasyon sistemi katarakt cerrahisinin zorluklarını ortadan kaldırıyor

Dijital navigasyon sisteminin, cerrahların katarakt ameliyatının en zorlayıcı ve önemli basamaklarını, daha iyi planlamalarına ve gerçekleştirmelerine olanak sağladığını ifade eden Akova, "Bu teknoloji lensin en doğru yere konulmasına, astigmatizmanın kontrol edilebilmesine ve daha yüksek görüş kalitesi elde edilmesine yardımcı oluyor. Bunun sonucunda ise katarakt hastalarının görsel sonuçlarının çok daha iyi olduğunu görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz