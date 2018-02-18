Yeni Teknolojiler Bankacılığa Hangi Fırsatları Beraberinde Getirecek?

KOBIL Ülke Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin, bankacılığa yeni teknolojilerin getirdiği fırsatları Wise TV'ye anlattı.

Avrupa Birliği Uyum Yasaları doğrultusunda PSD2'nin hızlı bir şekilde Türkiye'de gündeme geleceğini ve beraberinde de yeni fırsatlar yaratacağını belirten Edin, önümüzdeki dönemde farklı bir bankacılık anlayışıyla karşı karşıya kalınacağını ifade etti.