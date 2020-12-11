Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?

11 Aralık Cuma günü başlayacak sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar tarafından Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık? sorulmaya başlandı.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası sokağa çıkma yasağı getirildi. Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

2 haftadır devam eden sokağı çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Hafta içi 05.00 ile 21.00 arası; Hafta sonu Cuma 21.00 ile Pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi eve paket servisi hizmeti veren yerler sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacak.