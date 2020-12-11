Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?

11.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:25
Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?

11 Aralık Cuma günü başlayacak sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar tarafından Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık? sorulmaya başlandı.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrası sokağa çıkma yasağı getirildi. Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

2 haftadır devam eden sokağı çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Hafta içi 05.00 ile 21.00 arası; Hafta sonu Cuma 21.00 ile Pazartesi 05.00 arası sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Market, bakkal, kasap, manav gibi eve paket servisi hizmeti veren yerler sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulacak.

İlgili Haberler

Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
Yeni yasaklar neler, sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor?
Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?
Sokağa çıkma yasağında taksiler, marketler, fırınlar, eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?
Yeni koronavirüs tedbirleri geldi mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?
Yeni koronavirüs tedbirleri geldi mi? Sokağa çıkma yasağı hangi günler? Sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Başak Dizer Demet Özdemir Birkan Sokullu
Spor Falcao Sörloth Okan Buruk Pierre Webo Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni tedbirler geldi mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağında nereler açık? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 19:25:26. #1.14#
title