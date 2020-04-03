Yeni tebirlere ilişkin genelge
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi.
03.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:44
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda alınan yeni tedbirlere ilişkin genelge İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla valiliklere gönderildi.
Kaynak: Dunya.com