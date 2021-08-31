Yeni Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yeni Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı

Yeni Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Gökcecik görevine başladı.

Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Gökcecik görevine başladı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik, 20 Ağustos 2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Taşova'ya tayin edildi. Gökcecik, ilçeye gelerek yeni görevine başladı.

Kaymakam Ahmet Gökcecik kimdir?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan'da, lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ocak 2019'da Erzincan Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Erzincan'da valilik stajını, Hatay'ın Belen ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde refiklik stajını tamamladı. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, Ordu'nun Kumru ilçesinde ve Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Demet Şener Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Ali Koç Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yeni Taşova Kaymakamı Gökcecik görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 13:35:59. #1.16#

title