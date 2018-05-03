Yeni Tasarım Snapchat'in Felaketi Oldu! Geliri Dibi Gördü

İlk çeyrek sonuçlarını açıklayan Snapchat, geride kalan üç aylık süreçte 230,66 milyon dolar gelir elde etti. Şirketin geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarken net zararı 385,87 milyon dolar olarak açıklandı. Şirket gelirinin beklentilerin altında kalmasının sebebi ise Snapchat'in kârlılık odağıyla yenilediği tasarımının kullanıcılar tarafından beğenilmemesi. Sosyal ağ bu ikisi arasındaki dengeyi tutturmaya çalışıyor.

191 MİLYON AKTİF KULLANICISI BULUNUYOR

Yatırımcılarla yaptığı konferans görüşmesinde yeni tasarımın kullanıcılar tarafından beğenilmeyen yanlarına nokta atışı dokunuşlar yaptıklarını belirten Snap CEO'su Evan Spiegel, ayrıca Snapchat'in 191 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı. Bu sayı geçtiğimiz yılın aynı döneminde 166 milyondu.

Spiegel, Snapchat'in yenilikler yapmaya devam edeceğini belirterek, birçok kullanıcının beklentisi aksine eski tasarıma dönmeyeceklerini ilan etti: "Yeni tasarım bize birçok yeni fırsat sağladı ve Snapchat'i geliştirecek çalışmalarımıza devam edecek."

REKLAM GELİRLERİ YÜZDE 102 ARTTI

Snap'in stratejiden sorumlu tepe yöneticisi Imran Khan, yeni tasarımın kısa vadede büyümeye negatif etkileri olmasını beklediklerini ancak Snap'in büyümeye devam ettiğini söyledi.

Şirketin reklam gelirleri yüzde 102 artış göstererek, yeni tasarımın reklam verenler tarafından sevildiğini gösterdi.