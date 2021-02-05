Yeni Suzuki Hayabusa Avrupa'yla aynı anda Türkiye'de satışa çıkacak
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Yeni Suzuki Hayabusa Avrupa'yla aynı anda Türkiye'de satışa çıkacak

05.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:15
Yeni Suzuki Hayabusa Avrupa'yla aynı anda Türkiye'de satışa çıkacak

Suzuki Motosiklet, en üst düzey spor motosiklet kategorisinde yer alan modeli GSX-R 1300 Hayabusa'nın üçüncü neslini Avrupa ile Türkiye'de eş zamanlı olarak nisan ayında satışa sunuyor.

Suzuki Motosiklet, en üst düzey spor motosiklet kategorisinde yer alan modeli GSX-R 1300 Hayabusa'nın üçüncü neslini Avrupa ile Türkiye'de eş zamanlı olarak nisan ayında satışa sunuyor.

Suzuki açıklamasına göre, ilk olarak 1999 yılında tanıtılan, dünyanın en hızlı seri üretim motosikleti unvanını alan ve şimdiye kadar 189 bin 100 satış adedi geçen Hayabusa, üçüncü nesliyle de üstün performansını motosiklet tutkunlarıyla buluşturuyor.

Suzuki mühendisleri tarafından birçok iyileştirmelerle geliştirilen yeni Hayabusa, çevreci motoruyla da dikkati çekiyor.

Güçlü ve agresif hatlarını daha kontrollü ve daha konforlu bir sürüşle buluşturan üçüncü nesil Hayabusa, kullanıcıların sorunsuz deneyimler edinmeleri amacıyla da ileri teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Yeni Hayabusa'da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurgularken, yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekleniyor.

Açıklamaya göre, yeni Hayabusa'da 3 farklı seçenekle sunulan 2 tonlu gövde rengi aerodinamiği vurgularken, yan gövde kaplamalarındaki V şeklideki krom süslemeler ise güç ve hız kavramlarına vurgu yapıyor. Görünümdeki bu gelişmişlik algısı, İngilizce ve Japonca logolarla da destekleniyor.

Ayrıca 1340 cc hacimli motoruyla performansı ve aerodinamik yapısıyla da ideal yol tutuşunu vadeden Hayabusa, sahip olduğu Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi (S.I.R.S.) ile de motosiklet sürücülerinin, sürüş deneyimlerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Suzuki mühendisleri tarafından her bir ayar için uzun süreli test, analiz ve revizyonlarla en güncel hale getirilen sistem; yola ve sürüşe en uygun optimizasyonu sağlıyor. Yeni nesil Hayabusa, 0-100 km/s hızlanmasını ise 0-100 km/s hızlanmasını ise 3,2 saniyede tamamlıyor.

Euro 5 emisyon normlarını da karşılayan motor yapısını özellikleri sonucunda; daha kontrol edilebilir, daha hızlı ve daha dengeli bir sürüş kullanıcılarla buluşuyor. Üçüncü nesil Hayabusa, 190 HP'lik motorundan aldığı güçle 299 km/s'lik son hıza ulaşabiliyor.

Yeni nesil Suzuki Hayabusa, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle nisan ayında stoklarla sınırlı olarak Türkiye'de tanıtıma özel 299 bin TL'den satışa sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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