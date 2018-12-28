Yeni Suudi Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı Açıklaması

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi.

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi. - RİYAD

Kaynak: İHA