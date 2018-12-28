Yeni Suudi Bakandan Kaşıkçı Açıklaması

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi. Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ibrahim al-Assaf, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında açıklamalarda bulundu. Kaşıkçı'nın ölümünü üzüntü ile karşıladıklarını belirten Assaf, "Kaşıkçı olayı bizim için bir kriz değildi, değişim ve dönüşüm olayıydı" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA