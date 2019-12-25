Yeni Sur'a, 1 milyon ziyaretçi

25.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:16

DİYARBAKIR'da PKK'lı teröristlerin açtığı hendeklerle tahrip edilen merkez Sur ilçesi, yenilenen yüzüyle Ocak ayından bu yana 1 milyon turisti ağırladı.

Terör örgütü PKK'nın 2015 yılında açtığı hendekler nedeniyle tahribatın yaşandığı Diyarbakır Sur bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan 'Sur ihya projesi' sayesinde yeniden inşa edildi. Büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Sur'da, yıkılan evlerin yerlerine tarihi dokuya uygun evler yapılırken, teröristlerin karargah olarak kullandığı ve yakıp yıktığı tarihi yapılar ve ibadethaneler, onarım ve restorasyon çalışımları ile yeniden ayağa kaldırıldı. Cami ve kiliselerin içerisinde yer aldığı 21 tarihi mekandan 18'i restore edilirken, 150 dönüm yeşil alan üzerine kurulan Millet Bahçesi'yle de bölgenin çehresi değişti.

Yenilenen yüzüyle adeta açık hava müzesi görünümünde olan Sur'u, bu yıl 1 milyon turist ziyaret etti. İçerisindeki hanlar, hamamlar, medreseler, camiler ve kiliseler gibi tarihi ve kültürel yapılarıyla 33 medeniyetin beşiği 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan Sur bölgesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri de bulunuyor.SUR'UN CADDELERİ CIVIL CIVILGeceleri ışıl ışıl ve hareketli olan Sur'un yenilenen cadde ve sokaklarında ellerindeki enstrümanlarla müzik yapan genç sanatçıları görmek mümkün.Sur'u gezen Sibel Yanık (24), 4 yıldır Ankara'dan sürekli gelip Sur'u ziyaret ettiğini söyledi. Sur'un kendisi için farklı bir yeri olduğunu ifade eden Yanık, 'Memleketim olmadığı halde, öyle bir bağ kurdum ki burayla, tarihi dokusu, insanları, medeniyeti, gerçekten herkesin gelip görmesi gereken bir yerö dedi. Ailesiyle Sur'u gezmeye gelen Ayşe Sarı (38) ise Gezmek için tarihi açıdan çok güzel. Biz çok keyif alarak geziyoruz. Gezerken, dolaşırken tarih kokuyor her yeri ve her sokağı. Özellikle suru ve Dağkapı'yı çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz gelmeleri için diye konuştu. TURİZM VE TİCARET MERKEZİ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen tarihi Sur'un en işlek caddeleri Gazi, Melik Ahmet ve İzzetpaşa ile tarihi Yanık Çarşı, 'Sokak sağlıklaştırma projesi' kapsamında yenilenirken, 550 iş yerinin de cephesi değiştirildi.

Kaynak: DHA