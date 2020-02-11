Yeni su yükleme noktası

11.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:59

Son olarak Cumhuriyet Bulvarı Akoğlan Camii yanında hizmet vermeye başlayan su yükleme noktasının 30 bine yakın vatandaşa hizmet etmesi bekleniyor.

ESKİ, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla su yükleme noktalarının sayısını arttırmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda son olarak Cumhuriyet Bulvarı Akoğlan Camii yanında su yükleme noktalarının hizmet vermeye başladığını ifade eden ESKİ yetkilileri, vatandaşların 7/24 su yükleme noktalarından hizmet alabileceğini ifade ettiler. Yetkililer muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilerek imkanlar doğrultusunda Su Yükleme Noktalarının sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağını ifade ettiler.

Yeni Su Yükleme Noktalarının hizmet vermeye başlaması hakkında görüşlerini bildiren Alanönü Mahalle Muhtarı Musa Yeler "Cumhuriyet Bulvarı üzerinde hizmet vermeye başlayan sumatik yalnızca Alanönü Mahallemizde yaşayan hemşehrilerimizin değil birçok vatandaşımızın erişimini kolaylaştıracaktır. Önceden Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ne veya belediyeye yürümesi gereken mahallelimiz artık Cumhuriyet Bulvarı üzerinde de suyunu doldurabilecek. Ayrıca cami yanına konması özellikle yaşlı vatandaşlarımızın yararına olmuştur. Ben hem Sayın Hocamız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e hem de ESKİ yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler