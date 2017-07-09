Yeni Statta 'Eksiklerin Tespiti' İncelemesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Karayollarımız, büyükşehrimiz, Malatya'mız ve Gençlik Spor Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla temeli atılan inşallah bu stadyumun bitmiş haliyle, Malatyaspor'un Süper Lig'de oynayacağı döneme geçecek" dedi.



Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve stadın yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Malatya Stadyumunda incelemelerde bulundu.



"Malatya tabiriyle yüzdük kuyruğuna getirdik"



İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatyaspor'un Süper Lig'de olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Malatya bir üst lige çıkmalı' dedik. Hem bunu yerel yönetimlerin sunmuş olduğu hizmetler açısından hem hükümetimizin Malatya'ya getirmiş olduğu yatırımlar açısından hem de futbolun en üst ligi olan Süper Lig'de Malatya'nın olması bizim için çok büyük bir onurdu. Sporda Süper Lig'e çıktık, hizmetlerimizle de birlikte inşallah Malatya Süper Lig'deki yerini hem sporuyla hem de hizmetleriyle alacak. Cumhurbaşkanımızla 2008 yılında yapmış olduğumuz stadyum talebiyle başlayan hikayemiz, uzun bir hikayeydi. Hükümetimizin bütçe ayırmasında hiçbir problem yaşamadık ama müteahhit firmalardan kaynaklanan sıkıntılarla vaat edilen sürede tamamlanamadı. Stadyum bizim için inanılmaz derecede mutluluk verici bir yapı oldu. Malatya'nın prestij binalarından bir tanesi oldu. Malatya yakışır bu güzel binada inşallah UEFA kupalarını oynamak vesile olur. Şimdi son aşamaya geldik. Malatya tabiriyle yüzdük kuyruğuna getirdik. Artık işlem tamamlanmış vaziyette, ufak eksiklerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a Malatya ve Malatyaspor'a gösterdiği hassasiyet için ayrıca teşekkür ediyorum. Ne zaman telefon açsak elinden ne gelse bizden desteklerini esirgemiyor. Buraya gelirken bakanımızla konuştuk, o da UEFA kriterlerini özellikle sağlamak ve uygulamak istiyor. Bunun içinde azami hassasiyeti gösteriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yapması gereken işler gibi Malatyaspor'un da yapması gereken işler var. Değerli belediye başkanıma da hassaten teşekkür ediyorum. Amatör ligden çıkan bir takım Süper Lig'e taşındı. Ahmet Çakır başkanımın bunda çok emeği var. Şimdi de Süper Lig'e çıkan o takımın oynayacağı mekanı inşa etmede katkı sunuyor. İnşallah Ağustos sonu gibi belediyemizin yapacağı çalışmalar bitmiş olacak. Kara Yolları Genel Müdürümüzü, Bölge Müdürümüz ve yetkililerle yapmış olduğumuz görüşmede de hem kuzeyden hem de güneyden stadımıza girişler yapılsın istiyoruz. Kuzey tarafındaki dolgular tamamlanmış vaziyette güney tarafıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kara yollarımız, büyükşehrimiz, Malatya'mız ve Gençlik Spor Bakanlığımız Cumhurbaşkanımızın talimatıyla temeli atılan inşallah bu stadyumun bitmiş haliyle, Malatyaspor'un Süper Lig'de oynayacağı döneme geçecek. Artık yükseliş dönemindeyiz. Yükselişe devam etmemiz lazım. Kaliteyi yükseltiyoruz, hizmeti yükseltiyoruz, sporu yükseltiyoruz. İnşallah güzel bir Türkiye inşa etmek istiyoruz, orada da güzel sporcularımız yetişsin ve oynasın istiyoruz" diye konuştu.



Çalık, bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stadın açılışına gelecek mi?' sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanımıza daha 1. Lig'de oynarken, Süper Lig'e çıkmadan konuştuğumda 'stadyumun açılışını; sizi, talimatınızla başlatan stadın açılışına arzu ediyoruz' dediğimde 'Malatyaspor son haftalarda çok puan kaybediyor, maazallah iyi oynasın, önce Süper Lig'e çıksın' dedi. 'Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasını çok istiyorum' dedi. Allah razı olsun, nasip oldu. Stadyumla alakalı olarak 'inşallah stadyumun açılışına geleceğim, gelmeyi çok arzu ediyorum' dedi. Tekrardan geçen hafta yaptığımız görüşmede de inşallah stadyumun açılışı için Cumhurbaşkanımız burada olsun istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın gelişiyle açalım istiyoruz, onun da bu konudaki arzusu bu doğrultuda" cevabını verdi.



"Küçük eksikler var, bunların giderilmesi gerekiyor"



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Stadyumunun 100 milyon TL'nin üzerinde bir yatırımla yapıldığını belirtti. Statta kısmen eksiklerin olduğunu dile getiren Çakır, şunları söyledi:



"Stadın maça ve UEFA kriterlerine uygun bir hale gelmesi için küçük eksikler var, bunların giderilmesi gerekiyor. Giriş-çıkışlarla ilgili yonca kavşağının yapılması, stadın hemen yanında çevreyolunun anayol üzerinde bir diğeri de stadın buradan başlayarak Orduzu bölgemizden merkeze ulaşan Kuzey Kuşak yoluna ek olacak yeni bir yolda imara konulmuş oldu. Şuyu çalışmasıyla birlikte burayı sadece Malatya'yla bütünleşmesini, çevreyoluyla sınırlı bırakmayacağız aynı zamanda ikinci bir kuşak yoluyla da şehirle bütünleştirmiş olacağız. İleriye dönük olarak hem bu bölgelerin gelişmesi noktasında hem de kentle bütünleşmesi anlamında önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Bununla ilgili de karayollarımızla çevreyolunun genişletilmesi, üniversite sahasının kendi sınırına alınması, oradaki toplu taşıma trambüs hatlarının belli güzergah içinde kalan yerin düzenlemesiyle ilgilide arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Stadımızın açılmasını gününe yetiştirilmesi gayretleri var. Hem kavşağın hem yan yolların ve çevreyoluna bağlanacak diğer barı taraf çıkış yollarının yapılması içinde kara yoluyla birlikte işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Bizde Ağustos sonu gibi yetiştireceğiz."



"Bizim amacımız 11 Ağustos'a yetiştirmek"



Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig maçlarının 11 Ağustos'ta başladığını hatırlatarak, "Stadımızın ufak tefek işleri kaldı. Statta incelemelerde bulunduk. Bizim amacımız 11 Ağustos'a yetiştirmek. İlk maçımızı burada oynamak istiyoruz. Ufak tefek sıkıntılar var, inşallah onlarda en kısa süre içerisinde tamamlanır ve maçlarımızı burada oynarız" dedi.



Gevrek, geçen sezon TFF 1. Lig'de Malatya İnönü Stadı'nın zeminiyle ilgili yaşadıkları sıkıntılardan dolayı bazı maçları İstanbul'da oynadıklarını belirterek, "Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Milletvekillerimiz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz bu konuda gayretler gösteriyorlar. Bizlerde yönetim olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tespit ettiğimiz eksiklikleri bildiriyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde stat yetişir" ifadelerini kullandı. - MALATYA