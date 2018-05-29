Yeni Stad Gazişehir'e Yaradı

Hem yapılış süreci hem kapasitesi hem de dış görünümüyle Türkiye'nin en iyi stadyumlarından biri olan Gaziantep Kalyon Stadyumu ev sahipliği yaptığı Gazişehir Gaziantep'e uğur getirirken, Gaziantepsor'a pek iyi gelmedi.

Gaziantep'te yapımı yaklaşık 4 yıl süren 36.574 kişilik Gaziantep Kalyon Stadyumu kapılarını ilk kez 15 Ocak 2017'de oynanan ve Gaziantepspor'un 3-0 kaybettiği Antalyaspor maçıyla açtı. O günden bugüne Gaziantepspor ve Gazişehir'in toplam 56 maçına ev sahipliği yapan Baklava figürlü stadyum Gaziantepspor'a iyi gelmedi. Yeni stadyumda lig ve kupa dahil 28 maça çıkan Gaziantepspor bu maçlarda 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet alarak kötü bir istatistiğe imza attı. Bu 28 maçta 70 kez gol sesi çıkarken, rakip kalelere toplam 17 gol gönderebilen Gaziantepspor kalesinde gördüğü 53 golle dikkat çekti. Bu istatistiklerin sonucunda geçtiğimiz yıl Süper Lig'e, bu yıl da Spor Toto 1. Lig'e veda eden Kırmızı Şahinler, önümüzdeki sezon Spor Toto 2. Lig'de yer alacak.

Gaziantep stadyumu ev sahipliği yaptığı diğer kulüp Gazişehir Gaziantep'e ise daha uğurlu geldi. Yeni stadyuma 3-1 kazanılan Bandırmaspor maçıyla ayak basan Gazişehir, burada oynadığı toplam 28 maçta 14 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Bu 28 maçlık periyotta izleyenler toplam 69 gol izlerken Gazişehir bu 69 golün 43'ünü rakip filelere gönderme başarısı gösterip, kalesine gelen 26 gole ise engel olamadı.

Yeni stadyumla beraber yeni bir yapılanmaya giden ve iyi bir ivme yakalayan Gazişehir Gaziantep, bu veriler ışığında ligde gösterdiği etkili ve başarılı performansla play-off'lara kalmış ve Süper Lig şansını play-off finalinde penaltılar sonucu kaybetmişti. - GAZİANTEP