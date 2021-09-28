Yeni Sosyal Medya Düzenlemesi Hazırlığına Tepki

AKP'nin yalan haber ve dezenformasyon ile mücadele gerekçesiyle hazırlamakta olduğu yeni sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yasa tasarısının Ekim ayında Tbmm'de görüşülmeye başlanması bekleniyor. Gazeteciler, yazarlar ve yayıncılar kamuoyundan gizlenerek böyle bir düzenleme yapılmasına karşı çıktı

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