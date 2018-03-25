Yeni Snapdragon 845 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kiti Duyuruldu

Qualcomm Yeni Snapdragon 845 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kitini Duyurdu



Qualcomm Snapdragon 845 Mobil Sanal Gerçeklik (VR) Platformunun Tam Potansiyelini Açığa Çıkaran Geliştirme Donanımı ve Yazılımı, Mobil VR Uygulaması Geliştiricilerinin Sürükleyici Sanal Gerçeklik Deneyimleri Yaratmalarına Yardımcı Olacak.

Qualcomm Incorporated'ın (NASDAQ: QCOM) iştiraki Qualcomm Technologies Inc., Game Developers Conference'ta (GDC) başa takılan kablosuz ve bağımsız bir sanal gerçeklik ekranı (HMD) ve yeni yazılım geliştirme kitinden (SDK) oluşan, güçlü Qualcomm Snapdragon 845 Mobil VR Platformu için üretilen yeni sanal gerçeklik geliştirme kitini duyurdu. Qualcomm'un bu yeni sanal gerçeklik geliştirme kiti (VRDK) mobil yeni nesil sanal gerçeklik uygulamaları için tasarlandı.

Qualcomm Technologies Inc. Ürün Yönetimi Direktörü Hiren Bhinde, konuyla ilgili şöyle konuştu;

"Sanal gerçeklikte sürükleyici bir deneyim için içerik çok önemli. Biz de bu yüzden geliştiricilerin gerçekten sürükleyici deneyimler oluşturmalarına yardımcı olacak geliştirme kitleri aracılığıyla, yeni Snapdragon 845 Mobil Sanal Gerçeklik Platformu'na erişmelerini sağlayacağımız için çok heyecanlıyız.

Yeni Snapdragon 845 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kiti'ni tasarlarken uygulama geliştiricilerini düşündük. Yeni kit, sanal gerçeklik içeriğini mobilde hizmete almak için optimize işlemlerinin sorunlarını hafifletmenin yanı sıra; Snapdragon 845 Mobil Sanal Gerçeklik Platformu'nun inovasyon ve teknoloji geliştirmelerine daha kolay erişim sağlamak için tasarlandı".

Geliştiricilere doğru araçlar sağlandığı takdirde, Snapdragon 845 gibi gelişmiş heterojen platformlar, sürükleyici sanal gerçeklik deneyimlerini destekleyebiliyor. Yeni Snapdragon 845 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kiti, kapsayıcı ve bağımsız bir mobil platform olarak tasarlandı. Snapdragon'ın profil ve güç optimizasyon araçlarıyla desteklenen bu platform böylece geliştirme işlemlerini basitleştiriyor ve VR uygulama geliştiricilerinin yeni sanal gerçeklik özelliklerine erişmesini sağlayarak, Snapdragon 845 Android cihazlarında sürükleyici mobil deneyimler yaratmalarına olanak tanıyor.

Yeni Snapdragon 845 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kiti



Sanal gerçeklik geliştiricilerinin ticari erişiminin geliştirilmesine ek olarak Qualcomm Technologies, bu yıl içinde Snapdragon 845 VR Geliştirme Kiti'nin, HTC Vive WaveTM VR Yazılım Geliştirme Kiti'ni de destekleyeceğini duyurdu. Kapsayıcı bir uygulama programlama arayüzü (API) dizisinden oluşan HTC Vive WaveTM VR Yazılım Geliştirme Kiti; geliştiricilerin çeşitli donanım sağlayıcılarına uygun, yüksek performanslı, Snapdragon'a göre optimize edilmiş içerikler oluşturmalarına ve çoklu orijinal ürün üreticili (multi-OEM) ViveportTM uygulama mağazası aracılığıyla, geleceğin HTC Vive destekli ürünlerindeki uygulamalardan kazanç sağlatacak bir yol oluşturulmasına yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Snapdragon 845 Sanal Gerçeklik Geliştirme Kiti'nin HMD donanımının ve eşlikçi yazılım geliştirme kitinin 2018'in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://www.teknotalk.com/yeni-snapdragon-845-sanal-gerceklik-gelistirme-kiti-duyuruldu-62816/