Qualcomm'un yeni mobil İşlemcisi Snapdragon 710



Yeni Snapdragon 710, Orta Sınıf Telefonlara Amiral Gemisi Özellikler Getirecek. Daha gelişmiş özellikleri kullanmak için daha az enerji tüketeceksiniz.

Pahalı amiral gemisi telefonlardaki AR Emoji, Animoji ve Face ID gibi gelişmiş özellikleri kullanmak için illa bu pahalı amiral gemilerine sahip olmanız artık gerekmeyebilir. Qualcomm'un yeni mobil işlemcisi tüm bu amiral gemisi özellikleri çalıştırabilecek gücü; daha bütçe dostu akıllı telefonlara getirmeyi sağlayacak.

Snapdragon 710, çok çekirdekli bir AI Engine ile birlikte gelir ve nöral ağ işlemeyi, ayrıca yüksek kaliteli yonga setlerinde bulunan görüntü sinyal işlemcileri ve grafik ünitelerini destekler. Snapdragon 710, bu sene MWC'de açıklanan 700 serisinin ilki ve 600 ve 400 seviyelerinde; ancak Snapdragon 845 gibi üst kademe çiplerin altında.

Yeni yonga seti, 4K HDR oynatmayı destekliyor ve Qualcomm'a göre, Snapdragon 660'a göre 4K HDR video oynatırken veya oynatırken güç tüketimini azaltması gereken bir Adreno GPU kullanıyor. Bataryanız bittiğinde ise; Quick Charge 4+ sayesinde 15 dakikalık bir şarjla yüzde elli güce geri dönebilirsiniz.

Snapdragon 710'un 800 Mbps'ye kadar indirme hızlarını destekleyen X15 LTE modem sayesinde veri bağlantıları da oldukça hızlı olmalı. Snapdragon 835 ve 845'in gigabit hızları kadar olmasa da yeni Snapdragon 710; 4X4 MIMO ve LAA (Lisans Destekli Erişim) gibi benzer teknolojileri kullanıyor ve bu da şirketin önceki orta seviye CPU'larına kıyasla performansını ciddi şekilde artırıyor.

710, Qualcomm müşterisi olan akıllı telefon üreticilerine bugünden itibaren kullanıma sunuluyor. bu yılın ikinci çeyreğinden sonra gelen orta sınıf akıllı telefonlarda bu işlemciyi görmemiz mümkün olacak.

Bu iPhone ve Galaxy'nin bazı benzer özelliklerini belki daha makul fiyatlar kullanabileceğimiz anlamına gelebilir.

Qualcomm

https://www.teknotalk.com/yeni-snapdragon-710-63857/