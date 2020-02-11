Yeni sistemle kaçak moloz dökümü engellenecek

11.02.2020 16:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:13

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İnşaat Atıkları Hafriyat Takip ve Kontrol Sistemi ile hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı ve atıkları ile molozların taşımacılığını gerçekleştiren araçlara takip cihazı yerleştirilerek kaçak moloz dökümünün önüne geçilecek.

Hafriyat işi gerçekleştiren firma ile şahıs araçlarına 15.02.2017 tarih ve 2017-74 sayılı UKOME kararı gereğince GPS(Uydu Bazlı Navigasyon Sistemi) cihazı takılması zorunlu hale getirilmişti. Bu cihazı taktıran araçların bilgi ekranı, tablet ve akıllı telefonlar vasıtasıyla takip edilerek kaçak moloz döküm engellenmiş olacak.

Sistem ile araçların aktif olup olmadığı, bulundukları konum ve hızları takip edilebilecek. Kaçak döküm durumunda ise sistem, yetkililere anında SMS veya e-posta yoluyla uyarıda bulunacak.

Sistemin kurulumu sonrası kaçak dökümler engellenerek il genelinde hafriyat ve yıkım işleri büyük oranda kontrol altına alınmış olacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun; kaçak moloz dökümünün engellenmesi konusunda büyük çabalar sarf edildiğini ve bununla birlikte yasadışı şekilde dere yatakları, yol kenarları gibi alanlarda moloz yığını oluşumunun büyük oranda engelleneceğini belirtti.

Hedeflerinin hafriyat ve atık taşımacılığı yapan firmaların kanuna aykırı yükleme ve döküm yapmasını engellemek olduğunu belirten Dolğun, sistem ile şu anda 200 aracın takip edildiğini belirtti. Hafriyat ve kazı işi gerçekleştiren araç sahiplerine de yasal olarak bu takip cihazını taktırmak zorunda olduklarını hatırlatan Ahmet Dolğun, araç sahiplerinin en kısa zamanda daire başkanlığına başvurarak araçlarına takip cihazı taktırmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler