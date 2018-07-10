Yeni Sistemin İlk Kararnameleri Yayımlandı

Yeni sistemin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yeminini ederek kabinesini açıklamasının ardından 1, 2 ve 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı teşkilatına ilişkin esasları içeren kararnamenin birinci kısmında, Cumhurbaşkanlığı makamı bünyesindeki Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Danışmanının yetki ve görevleri açıklandı.

Cumhurbaşkanı yardımcıları

Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları

Kararname ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 yeni Cumhurbaşkanlığı politika kurulu oluşturuldu. Bu kurullar; Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak kurum ve kuruluşlar, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.

2 numaralı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usuller düzenlendi.

Subay atamaları ve terfiler

Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esasların düzenlendiği 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, albaylıktan tuğgeneralliğe/tuğamiralliğe terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler ve atamalar Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak. Jandarma Genel Komutanı ile Sahil Güvenlik Komutanı generaller/amiraller arasından Cumhurbaşkanınca atanacak.

3 numaralı kararnamede yer alan listelerde doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanacak üst kademe kamu yöneticileri ile Cumhurbaşkanının onayı ile atanacak yöneticiler ve görev süreleri yer aldı. - ANKARA