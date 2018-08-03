Yeni Sistemin İlk Eylem Planı Açıklandı

İTO Başkanı Avdagiç:

- "Maraton başladı. İlk 100 günlük planın en büyük farkı, profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacak."

- "Bu plan, kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye'nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir."

Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı eylem planı, ekonomide yeni bir vizyonun habercisidir. Bu plan, bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli mesafe alınamayan projelere de doping olacaktır" diye konuştu.

"400 projenin her biri iş dünyasının projesidir, en yakın takipçisi de biziz" diyen Başkan Avdagiç, "100 günlük plan, üretim ekonomisinin ihtiyacı olan ve 'hemen' bulunması gereken çözümlere de işaret ediyor. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, Türkiye ekonomisine sürdürülebilir, dengeli büyüme lazım. Finansman maliyetini düşürmemiz, dış açığımızı 'pahada ağır' ihracatla iyileştirmemiz lazım. Bu plan da bize bunu sağlıyor" ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

"100 Günlük Eylem Planı, umutlarımızı ve güvenimizi perçinledi. Bu plan, kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye'nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir. 400 projenin ve karşılığı olan 46 milyar liranın, bütçeye ek yük getirmeden gerçekleştirilmesini önemli görüyoruz. Bu Türkiye ekonomisi için de olumlu anlamda dalga etkisi yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesleki eğitimden sağlık hizmetlerine, İstanbul Finans Merkezi'nden savunma sanayiine kadar geniş bir yelpazede yaptığı vurgular, İstanbul Ticaret Odası olarak bizim de öteden beri içinde olduğumuz çalışmalardır. Bu çalışmaları çok önemsiyoruz. Küresel ile yerli ve milli yatırımcıları buluşturacak bir gayretin yansıması olarak görüyoruz."