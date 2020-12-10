Yeni single müjdesi

Bir önceki albümünün yapımcılığını üstlenen R.K. Müzik'e teşekkürlerini ileten Göçmen, "Sevdiğim türde müzik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum.

Bir önceki albümünün yapımcılığını üstlenen R.K. Müzik'e teşekkürlerini ileten Göçmen, "Sevdiğim türde müzik yapıyorum ve aynı zamanda sosyal medyaya zaman ayırmayı seviyorum. İnsanların ilgi odağında olmak beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Genç müzisyen, "'Daha Bitmedi' isimli single üzerinde çalıştığını da belirtti.

Kaynak: Hürriyet